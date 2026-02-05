Cotidiano
Empresários e fazendeiros compravam combustíveis desviados do Iapen em esquema milionário
A associação criminosa foi responsável por desviar, em média, cerca de 10 mil litros de gasolina e óleo diesel por mês
Matheus Mello
A Polícia Civil do Acre revelou nesta quinta-feira (5) que 14 pessoas foram condenadas por um esquema de desvio de combustíveis do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). De acordo com as investigações, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 4,3 milhões, em um dos maiores casos de fraude já apurados na instituição.
A investigação começou após a identificação de um consumo de combustível muito acima dos padrões históricos e incompatível com a frota de veículos do Iapen.
As apurações apontaram que o então chefe do setor de transportes do instituto, ocupante de cargo comissionado, liderava o esquema. De acordo com a investigação, um segundo envolvido ficava responsável pela revenda do combustível desviado, enquanto outro atuava na captação de fazendeiros e empresários interessados em adquirir o produto por valores muito abaixo do mercado. À época, o litro do óleo diesel chegou a ser vendido por R$ 1,50.
A associação criminosa foi responsável por desviar, em média, cerca de 10 mil litros de gasolina e óleo diesel por mês. Segundo a polícia, os desvios ocorreram entre 2018 e 2021. Para tentar dar aparência de legalidade à prática, um dos réus, identificado como J.J.P., emitia notas fiscais fictícias no sistema financeiro do Iapen. Em novembro de 2021, a Polícia Civil deflagrou a operação, cumprindo dois mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão.
Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares, cerca de dois mil litros de combustíveis, 12 veículos e aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro. Também houve o bloqueio de contas bancárias dos investigados. Ao final do processo, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, condenando os 14 réus pelos crimes de associação criminosa, peculato-desvio e receptação.
Cotidiano
Polícia Civil recupera 54 botijas de gás em menos de 24 horas em Cruzeiro do Sul
Todo o material recuperado foi devidamente restituído ao legítimo proprietário, reduzindo de forma significativa os prejuízos causados pela ação criminosa
A atuação conjunta de dois núcleos estratégicos da Polícia Civil do Acre — o Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC) e o Núcleo Especializado em Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI) — resultou em uma resposta rápida e eficiente no combate aos crimes patrimoniais em Cruzeiro do Sul.
Após o registro de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial do município, as equipes iniciaram diligências investigativas pautadas na integração operacional, troca contínua de informações e trabalho técnico especializado, o que possibilitou, em menos de 24 horas, a localização da maior parte dos objetos subtraídos.
Como resultado da ação policial, os investigadores chegaram a três locais distintos, situados nos bairros Cruzeirão, Remanso e São José, onde foi possível apreender 54 das 59 botijas de gás furtadas. Todo o material recuperado foi devidamente restituído ao legítimo proprietário, reduzindo de forma significativa os prejuízos causados pela ação criminosa.
Durante a operação, foi preso em flagrante por receptação o nacional F. C. S. O., que foi conduzido à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais cabíveis.
A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores do furto, reforçando o compromisso institucional com a elucidação completa dos fatos.
A ação evidencia a importância da atuação integrada entre núcleos especializados da Polícia Civil, confirmando que o trabalho coordenado, técnico e estratégico é fundamental para o enfrentamento eficaz da criminalidade.
A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança da população, a defesa do patrimônio e o combate contínuo ao crime, atuando de forma firme, integrada e eficiente em benefício da sociedade.
Cotidiano
Câmara Técnica de Comércio Exterior define planejamento estratégico para os próximos três anos
A Câmara Técnica do Comércio Exterior, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, realizou na quarta-feira, 4, planejamento estratégico para ampliar e fortalecer a área no estado pelos próximos três anos, de 2026 a 2029. As diretrizes foram discutidas durante a primeira reunião da entidade no ano, realizada na sede da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, com representantes de diversos setores. O trabalho reforça a agenda de integração internacional do Estado, apresentada nesta semana, e pretende aumentar negócios internacionais.
O encontro reuniu integrantes do governo do Acre, por meio das secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Planejamento (Seplan) e Agência de Negócios do Acre (Anac), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), Conselho Regional de Administração (CRA-AC) e empresários. Além disso, também estiveram presentes representantes das áreas de logística, turismo e investimentos.
O planejamento parte de um cenário histórico para o comércio exterior acreano, que alcançou US$ 87 milhões em exportações em 2024. A meta é dobrar esse volume até 2029, com valor estabelecido de US$ 174 milhões. Para alcançar o objetivo, a estratégia está estruturada em oito eixos: gestão e monitoramento, avaliação de resultados, sensibilização, capacitação empresarial, geração de oportunidades de negócios, uso de soluções tecnológicas, promoção de eventos e orientação direta às empresas locais. O foco setorial prioriza produtos da bioeconomia, alimentícios, bebidas e a economia criativa, alinhados às tendências de consumo sustentável.
A base do plano também leva em consideração os resultados obtidos em missões empresariais e rodadas de negócios em 2025, que projetaram mais de R$ 4,3 milhões e comprovaram a viabilidade econômica do modelo adotado para a internacionalização da produção acreana. Outros eixos da proposta são ampliar a integração logística com países vizinhos, especialmente Peru e Bolívia, a partir da Rota Quadrante Rondon, diversificar a pauta exportadora, fortalecer a cooperação institucional e consolidar ações de competitividade das empresas locais nos mercados.
De acordo com o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, as ações do planejamento estratégico serão coordenadas pelo governo do Estado em parceria com o Sebrae. Para ele, o comércio exterior deixou de ser uma pauta periférica e passou a ter posição estratégica no desenvolvimento do estado. “O Acre vive um novo momento. Os resultados das exportações mostram consistência, mas o desafio agora é estruturar políticas públicas que ampliem esses efeitos, reduzam entraves e criem condições reais para que mais empresas acessem o mercado internacional com segurança”.
Coordenador do Projeto de Internacionalização do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel destacou que o crescimento expressivo das exportações acreanas nos últimos anos, como o avanço superior a 90% em 2024 na comparação com 2023, demonstra os potenciais do estado. Segundo ele, o planejamento cria as bases para uma atuação mais integrada. “Nosso foco está na organização das ações estratégicas e na preparação das empresas para aproveitar o cenário favorável. O planejamento alinha esforços e vai acelerar esse processo de forma contínua e estruturada”, disse.
Outras ações estratégicas discutidas foram a reativação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), a realização de missões comerciais, o fortalecimento da cultura exportadora entre pequenos e médios produtores e a ampliação do acesso das empresas acreanas a programas nacionais de promoção comercial. A reunião também abordou oportunidades decorrentes do acordo comercial entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, considerado um fator relevante para ampliar o acesso dos produtos brasileiros a novas vitrines internacionais.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
