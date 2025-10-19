Empresários acreanos participam da Feira do Empreendedor 2025, em São Paulo

Missão organizada pelo Sebrae conta com representantes de 24 empresas

Em uma missão organizada pelo Sebrae no Acre, um grupo de empresários acreanos participa da Feira do Empreendedor 2025 (FE25), de 15 a 18 de outubro, em São Paulo. O evento tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo com foco na geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços.

A Feira é realizada pelo Sebrae São Paulo e está em sua 14ª edição. Este ano, tem como tema a “Inteligência Empreendedora”, conectando o uso crescente da Inteligência Artificial ao conhecimento especializado fornecido pela instituição aos pequenos negócios.

Participando do evento pela primeira vez, Mayara Lima, da empresa Amarelinha do Acre, destaca que a experiência proporcionada pelo Sebrae abre portas. “É maravilhoso conhecer empresas que um dia já foram pequenas chegaram aonde estão. O mais necessário em um evento como esse são as experiências, o networking que construímos. Para mim está sendo um momento mágico, aqui é o universo do empreendedorismo”, declarou.

A programação da Feira inclui palestras, painéis, atendimentos, consultorias, rodadas de negócios e oportunidades de networking, além da participação de especialistas em diversas temáticas.

Missão ALI

Empresas dos segmentos de comércio, serviço e indústria que participaram do Projeto ALI Produtividade este ano, também integram a comitiva da FE25. “Estar aqui hoje significa muito. Aqui, eu posso fazer networking. Estou aprendendo bastante e vou sair daqui com uma visão totalmente diferente daquilo que eu tinha”, afirmou Rubia Paiva, da Belas Secrets LTDA.

Ao todo, 24 empresários compõem a comitiva da FE25, sendo 10 deles representantes de empresas dos segmentos de comércio, serviço e indústria que participaram do Projeto ALI Produtividade este ano.

Para Adauto Messias de Paula, da Cooperativa Juruá Alimentos, a feira traz, além de conhecimento, novas oportunidades. “O Sebrae tem sempre valorizado os pequenos negócios, o empreendedorismo, o cooperativismo trazendo a gente para poder conhecer algo novo e as tendências”, concluiu.

