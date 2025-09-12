Empresários acreanos marcam presença na 23ª edição da FEBRAVA

Grupo de 11 empresários participou do evento com apoio do Sebrae e Fieac

Com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), 11 empresários acreanos participaram da 23ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar e de Águas (FEBRAVA), de 9 a 12 de setembro. Realizado no São Paulo Expo, o evento reuniu instaladores, varejistas, atacadistas, distribuidores, engenheiros e técnicos em um espaço ideal para quem busca se atualizar sobre as principais inovações e tendências do setor.

Além de ilhas temáticas, como a da cadeia do frio e do ar-condicionado automotivo, a feira contou com exposições de mais de 300 marcas nacionais e internacionais, viabilizando debates, troca de conhecimento e networking sobre climatização e refrigeração, por meio de momentos interativos com palestras e workshops.

Para a representante da empresa Refrilar Refrigeração, Kauanne Ugalde, a visita à feira representou um momento importante de aprendizado e troca de experiências, que futuramente podem ajudar no desenvolvimento de sua empresa.

“Com a parceria do Sebrae, que deu grande incentivo para nós avançarmos, estamos participando da feira, conhecendo uma grande gama de empresas e indústrias, tenho certeza de que, saindo daqui vamos agregar muito mais conhecimento em nossas empresas, para os nossos serviços e oferecimentos, com produtos de maior qualidade e eficiência”, afirma.

Segundo a analista do Sebrae, Sônia Caroline, a missão representa o trabalho da instituição em fortalecer os setores industriais do Acre e levar novos conhecimentos aos empreendedores.

“O Sebrae tem atuado de forma estratégica para aproximar os empresários acreanos das principais tendências e inovações do mercado. A participação na FEBRAVA é um exemplo desse esforço, porque proporciona acesso a tecnologias, novos modelos de negócios e oportunidades de conexão que podem fortalecer a indústria local”, explica a analista.

Para conhecer e acompanhar as ações do Sebrae no Acre, acesse o site sebrae.com.br/acre e o perfil da instituição no Instagram @SebraenoAcre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários