Acre

Empresários acreanos marcam presença na 23ª edição da FEBRAVA

Publicado

4 horas atrás

em

Grupo de 11 empresários participou do evento com apoio do Sebrae e Fieac

Com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), 11 empresários acreanos participaram da 23ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar e de Águas (FEBRAVA), de 9 a 12 de setembro. Realizado no São Paulo Expo, o evento reuniu instaladores, varejistas, atacadistas, distribuidores, engenheiros e técnicos em um espaço ideal para quem busca se atualizar sobre as principais inovações e tendências do setor.

Além de ilhas temáticas, como a da cadeia do frio e do ar-condicionado automotivo, a feira contou com exposições de mais de 300 marcas nacionais e internacionais, viabilizando debates, troca de conhecimento e networking sobre climatização e refrigeração, por meio de momentos interativos com palestras e workshops.

Para a representante da empresa Refrilar Refrigeração, Kauanne Ugalde, a visita à feira representou um momento importante de aprendizado e troca de experiências, que futuramente podem ajudar no desenvolvimento de sua empresa.

“Com a parceria do Sebrae, que deu grande incentivo para nós avançarmos, estamos participando da feira, conhecendo uma grande gama de empresas e indústrias, tenho certeza de que, saindo daqui vamos agregar muito mais conhecimento em nossas empresas, para os nossos serviços e oferecimentos, com produtos de maior qualidade e eficiência”, afirma.

Segundo a analista do Sebrae, Sônia Caroline, a missão representa o trabalho da instituição em fortalecer os setores industriais do Acre e levar novos conhecimentos aos empreendedores.

“O Sebrae tem atuado de forma estratégica para aproximar os empresários acreanos das principais tendências e inovações do mercado. A participação na FEBRAVA é um exemplo desse esforço, porque proporciona acesso a tecnologias, novos modelos de negócios e oportunidades de conexão que podem fortalecer a indústria local”, explica a analista.

Para conhecer e acompanhar as ações do Sebrae no Acre, acesse o site sebrae.com.br/acre e o perfil da instituição no Instagram @SebraenoAcre.

Acre

Acre terá fim de semana quente com chuvas isoladas e risco de temporais

Publicado

34 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

O Acre deve enfrentar um fim de semana marcado por calor intenso, sol, nuvens e chuvas rápidas e pontuais, segundo previsão divulgada pelo portal O Tempo Aqui. As condições devem se manter pelo menos até a próxima segunda-feira (15).

Apesar de passageiras, as chuvas podem ser fortes em algumas áreas e acompanhadas de temporais, com ventanias e descargas elétricas. Há risco de transtornos em regiões vulneráveis, como alagamentos repentinos, transbordamento de córregos, queda de galhos de árvores e danos a edificações.

As temperaturas devem variar entre 34°C e 37°C nas máximas à tarde, e entre 21°C e 24°C nas mínimas no início do dia. A umidade relativa do ar pode cair para 30% a 45% no leste e sul do estado, e 40% a 55% no centro e oeste.

Os ventos não terão direção fixa, podendo variar de fracos a fortes ao longo do período.

O portal alerta ainda para a possibilidade de chuvas mais intensas na segunda (15) e na terça-feira (16), que podem atingir qualquer município acreano.

Acre

MP prorroga investigação sobre falhas em serviços de emergência

Publicado

57 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, decidiu prorrogar por mais 90 dias o procedimento preparatório que apura falhas na prestação dos serviços de telefonia de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) no estado.

O caso foi instaurado a partir da conversão de uma notícia de fato em procedimento preparatório, após registros de interrupções recorrentes nos canais de atendimento. A investigação busca esclarecer responsabilidades das operadoras e do poder público, bem como adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços essenciais de segurança.

Diligências já realizadas
Durante o procedimento, foram expedidos ofícios para diferentes instituições e empresas:

Operadora Oi: foi requisitado o envio de relatórios sobre interrupções, logs técnicos, causas e medidas de correção adotadas;

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Sefaz: solicitaram-se cópias de contratos com as operadoras responsáveis e informações sobre fiscalização;

Claro, Tim, Vivo e Digitro Technology: pediram-se relatórios sobre falhas e providências técnicas;

Anatel: o MPAC requisitou cópia de processos de fiscalização e eventuais sanções aplicadas.

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MPAC) foi acionado para realizar testes práticos nos números de emergência junto às centrais, utilizando diferentes operadoras, por um período mínimo de 30 dias.

Até o momento, já foram juntados aos autos relatórios enviados pela Oi, Claro, Telefônica (Vivo), TIM, Anatel, além de documentos do Corpo de Bombeiros e da própria Sejusp, confirmando registros de interrupções e medidas administrativas adotadas. Algumas operadoras solicitaram prorrogação de prazo para apresentação das informações, pedidos que foram deferidos pela promotoria.

Próximos passos
No novo despacho, o promotor de Justiça Rodrigo Curti determinou a realização das seguintes diligências complementares:

Reiteração do ofício à Sefaz, com prazo de 10 dias para resposta;

Aguardar a conclusão do relatório técnico do NAT/MPAC;

Agendar reunião com o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle para discutir os resultados.

Segundo o MPAC, as medidas são necessárias para subsidiar uma decisão futura sobre o arquivamento do procedimento, a conversão em inquérito civil ou o ajuizamento de ação civil pública. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico do MPAC desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

Acre

Bruninho passa por cirurgia de quatro horas em Porto Alegre

Publicado

58 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Foto: Cedida

Durou quatro horas o procedimento cirúrgico de Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul, no Acre, e teve um marca-passo implantado no cérebro nesta sexta-feira, 12, no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A cirurgia teve início às 9h15 e foi concluída às 13h15, no horário de Brasília. Dois elétrodos cerebrais foram implantados no núcleo do tálamo cerebral de Bruno e vão ser ligados, possivelmente, neste sábado (13). O marca-passo cerebral – DBS vai conter as convulsões que o menino tem diariamente.

“Ele vai ficar na UTI até amanhã à tarde, possivelmente. Ainda não tem previsão de alta”, contou Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruninho.

A equipe foi composta por 12 profissionais, incluindo os médicos cirurgiões Paulo Franceschini, Helio Alencar, Arthur Pereira Filho, Nelson Pereira Filho, Gustavo de Davi, Alessandro Machado, anestesistas, enfermeiros e técnicos.

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, mora com os pais e um irmão, e é portador de uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, tem o espectro autista severo e também epilepsia incontrolável, que provoca crises e convulsões diárias. O implante deverá resolver as crises epiléticas.

O custo do procedimento — mais de R$ 400.000,00, é bancado pelo plano de saúde (após decisão judicial), pelo cantor Gusttavo Lima e por uma vaquinha que mobilizou Cruzeiro do Sul.

