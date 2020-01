Criminosos mantêm a vítima em cativeiro, enquanto o restante do bando tenta levar carro roubado para a fronteira

Os sequestros relâmpagos estão ocorrendo em Rio Branco com mais frequência. Mas, a ideia não é pedir regaste ou coisa parecida. O foco principal é manter a vítima em cativeiro, enquanto o restante da quadrilha consegue atravessar a fronteira do Acre com a Bolívia com o veículo da vítima. Foi o que ocorreu com um empresário na tarde de ontem, 13, na Cidade Nova.

Consta que o empresário parou para conversar com um amigo quando foi surpreendido por criminosos que estavam em outro veículo. O empresário foi colocado no interior do carro com os bandidos e uma mulher seguiu com a caminhonete da vítima. O homem foi levado à uma residência na Cidade do Povo. Lá ele foi submetido à tortura física e psicológica e só saiu com vida após a família dele acionar a Polícia.

Dos 10 criminosos que estavam mantendo a vítima refém, três deles foram presos e sete fugiram. O empresário esteve na Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para registrar boletim de ocorrência.

O carro da vítima foi encontrado em um ramal do Belo Jardim.

