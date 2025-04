Empresário Mauro Bittar, irmão do senador Márcio Bittar, morre após longa luta contra câncer

O treinador chega para assumir a vaga de Ramón Díaz, demitido no dia 17 de abril, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.

Em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, o novo comandante do Timão revelou que outras equipes tentaram sua contratação e explicou o motivo das recusas.

“Agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Mas eu precisava de uma parada. Não ia reiniciar um trabalho antes da metade do próximo mês. Pra mim foi marcante a saída da Seleção. Aquele sentimento de chegar lá e os resultados não acontecerem”, disse Dorival.

Dorival Júnior ainda explicou que aceitou o projeto do Corinthians por conta da conversa que teve com Fabinho Soldado, diretor executivo do clube.

“Eu me interessei muito por tudo que o Fabinho me colocou. Conheço ele há muito tempo, tenho confiança, fizemos uma parceria vitoriosa e espero reeditar isso. Agradeço as equipes que entraram em contato e peço desculpas por não abrir negociação com nenhuma delas. Acabou acontecendo com o Corinthians”, afirmou o treinador.

Agradecimento a Ramón Díaz

Dorival Júnior reforçou a importância do trabalho deixado pelo técnico argentino Ramón Díaz, demitido do Corinthians no dia 17 de abril. O novo treinador corintiano afirmou que o título do Paulistão conquistado pelo antecessor, pode abrir portas para outras taças.

“Temos muito comportamentos importantes deixados pela antiga comissão. Reconheço e parabenizo o grande trabalho. O momento apaga um pouco o trabalho, mas não podemos avaliar apenas os últimos resultados”.

“Foi um trabalho importante. O Corinthians não ganhava título há um bom tempo e esse Paulistão pode abrir a porta para outros. O objetivo do trabalho é encontrar as melhores combinações possíveis. E às vezes você tem que enfrentar a lógica de tudo que falam e acreditar no que você está vendo. No Flamengo, vários passaram e não acreditaram que Pedro e Gabigol podiam jogar juntos. Eu já fui pra lá ciente que queria utilizar os dois e acabou acontecendo”, completou Dorival.