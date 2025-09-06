Empresário é transferido em estado crítico para Rio Branco após acidente com moto em Epitaciolândia

Peres de Souza, conhecido como “Beres”, apresenta múltiplas fraturas e trauma torácico após colisão

O empresário Peres de Souza, de 45 anos, conhecido popularmente como “Beres”, do ramo de autopeças e mecânica em Epitaciolândia, luta pela vida após sofrer um grave acidente de moto na noite desta sexta-feira (5), no bairro Aeroporto.

Segundo informações, Beres retornava de uma confraternização quando colidiu contra uma van e uma retroescavadeira estacionada na rua Geraldo Saraiva. O impacto foi violento, provocando múltiplos ferimentos.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo, fratura no braço direito, fraturas nas costelas e um pneumotórax, que exigiu a colocação de um dreno. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde recebeu os primeiros atendimentos de emergência.

Diante da gravidade, Beres foi estabilizado e transferido em uma Unidade de Transporte Básico (UTB) para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde passará por cirurgias e atendimentos especializados.

Os exames realizados confirmaram um trauma torácico, hemotórax, fratura de costelas anteriores e posteriores, fratura de fêmur, fratura de braço e fratura de escápula. Seu estado de saúde é considerado grave.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários