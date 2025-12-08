Conecte-se conosco

Brasil

Empresário e filho são baleados durante ataque a tiros no Rio de Janeiro

Publicado

2 horas atrás

em

Vítimas foram atingidas após criminosos em moto efetuarem disparos perto do BarraShopping; Namorada do jovem que estava no veículo não se feriu

Empresário que estava a negócios no Rio é alvo de atentado na Zona Sudoeste • Reprodução/Redes Sociais

Uma família foi atacada a tiros, na manhã deste domingo (7), nas proximidades do BarraShopping, na Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com relatos de testemunhas, as vítimas estavam em um Honda City quando foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta.

Segundo informações repassadas ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), o filho Pietro Gouvea Portugal, de 20 anos, percebeu quando o ocupante da garupa sacou uma arma e iniciou os disparos contra o pai Marcos Vinicius Portugal Santos, de 41 anos, que dirigia o veículo. Ele foi atingido no abdômen, tórax, braço direito e na região do queixo.

De acordo com a equipe médica do Hospital Municipal Lourenço Jorge, o estado de saúde dele é grave.

Pietro sofreu um ferimento de raspão no braço, e namorada dele, Julia Figueiredo de Sousa, 20 anos, que também estava no carro, não ficou ferida.

A família relatou que havia saído de uma festa pouco antes da abordagem. Marcos, conforme informado aos policiais, é sócio de uma empresa do ramo de aviação em Curitiba e estava no Rio a negócios.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca), que ficará responsável pelas investigações sobre motivação e autoria do ataque.

 

Fonte: CNN

Brasil

Porto Walter se torna o primeiro município do Acre com 100% das escolas rurais conectadas à internet

Publicado

7 minutos atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Prefeitura conclui instalação de rede em todas as unidades da zona rural por meio do programa Aprender Conectado; antes, apenas duas escolas tinham acesso

O Secretário de Educação Ericson Araújo, reforçou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte às equipes escolares. Foto: captada 

Porto Walter se tornou o primeiro município do Acre a conectar todas as escolas da zona rural à internet. A instalação, realizada nesta semana por meio do Programa Aprender Conectado, representa um salto histórico na educação local: em 2023, quando o prefeito César Andrade assumiu a gestão, apenas duas escolas rurais tinham acesso à rede.

A mudança foi viabilizada com a criação, ainda no início da atual administração, da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação (DTI), responsável por estruturar sistemas, modernizar dados e coordenar projetos de inovação no município.

— Saímos de uma realidade com apenas duas escolas conectadas para a totalidade da rede rural online. Criamos a Diretoria de Tecnologia justamente para preparar o município para esse momento. Hoje, a tecnologia está chegando para mudar o presente e o futuro das nossas crianças — afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Ericson Araújo, destacou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte pedagógico para que professores e alunos aproveitem as ferramentas digitais de forma eficiente.

O impacto já é sentido pelos estudantes. Ana Clara, aluna da zona rural, celebrou a novidade:
— Antes a gente ficava sem poder pesquisar nada na escola. Agora vamos poder fazer trabalhos, aprender mais e conhecer coisas novas. É como se o mundo tivesse ficado mais perto da gente.

Com a iniciativa, Porto Walter se consolida como referência estadual em inclusão digital na educação, garantindo acesso à informação e reduzindo desigualdades no aprendizado entre a zona urbana e rural.

O município e o primeiro do Acre a conectar 100% das escolas da zona rural, tornando-se referência estadual em inclusão digital. Foto: cedida 

Brasil

Trump demonstra preocupação com plano da Netflix de comprar Warner Bros

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Presidente diz que se trata de “uma fatia de mercado muito grande”, mas elogia co-CEO da Netflix

Presidente dos EUA, Donald Trump • Leon Neal/Pool via REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou ter reservas sobre o acordo da Netflix para comprar a Warner Bros. No domingo (7), o republicano fez seus primeiros comentários sobre a fusão que remodelaria Hollywood.

“Isso precisa passar por um processo, e veremos o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa. Eles fizeram um trabalho fenomenal”, disse Trump a repórteres no tapete vermelho do Kennedy Center, acrescentando que o co-CEO da Netflix Ted Sarandos “é um homem fantástico e eu o respeito muito, mas é uma fatia de mercado muito grande”.

Trump reiterou elogios a Sarandos, com quem disse ter se reunido no Salão Oval na semana passada, afirmando: “Ele fez um dos melhores trabalhos da história do cinema e de outras áreas.”

A Netflix anunciou na sexta-feira um acordo bombástico com a Warner Bros. Discovery, concordando em comprar o lendário estúdio de cinema e televisão e ativos, como o serviço de streaming HBO Max, por US$ 72 bilhões, mais dívidas.

O anúncio abalou Hollywood e bagunçou as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que também é a empresa controladora da CNN.

O Departamento de Justiça analisará minuciosamente a fusão de duas das três maiores plataformas de streaming do mundo, juntamente com o estúdio de cinema e televisão de melhor desempenho deste ano.

O CEO da Paramount, David Ellison, fez diversas propostas a Trump para obter aprovação regulatória quando sua produtora, a Skydance, buscou comprar a Warner Bros. Discovery.

Trump afirmou no domingo que também participará da análise da fusão.

Fonte: CNN

Brasil

Criminosos encapuzados roubam arsenal de empresa de segurança em SP

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Ladrões renderam seguranças e levaram arsenal com 35 armas e centenas de munições em empresa no Capão Redondo

Três homens encapuzados e armados levaram um arsenal de uma empresa de segurança na manhã deste domingo (7/12), no Capão Redondo (zona sul da capital).

Segundo a polícia, os homens chegaram na empresa na rua Antonio José Viveira e renderam o vigilante assim que ele abriu o portão. Posteriormente, os demais vigilantes que foram chegando foram sendo rendidos.

Os criminosos levaram 23 revólveres calibre 38, 12 espingardas calibre 12 e centenas de munições.

Assim que os criminosos fugiram em um carro prata, a polícia foi chamada. A Polícia Militar realizou varredura no local, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) com apoio do 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio).

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), “as equipes seguem empenhadas em diligências para identificação e prisão dos envolvidos e recuperação das armas e munições subtraídas”.

 

