Empresário e filho são baleados durante ataque a tiros no Rio de Janeiro

Vítimas foram atingidas após criminosos em moto efetuarem disparos perto do BarraShopping; Namorada do jovem que estava no veículo não se feriu

Uma família foi atacada a tiros, na manhã deste domingo (7), nas proximidades do BarraShopping, na Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com relatos de testemunhas, as vítimas estavam em um Honda City quando foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta.

Segundo informações repassadas ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), o filho Pietro Gouvea Portugal, de 20 anos, percebeu quando o ocupante da garupa sacou uma arma e iniciou os disparos contra o pai Marcos Vinicius Portugal Santos, de 41 anos, que dirigia o veículo. Ele foi atingido no abdômen, tórax, braço direito e na região do queixo.

De acordo com a equipe médica do Hospital Municipal Lourenço Jorge, o estado de saúde dele é grave.

Pietro sofreu um ferimento de raspão no braço, e namorada dele, Julia Figueiredo de Sousa, 20 anos, que também estava no carro, não ficou ferida.

A família relatou que havia saído de uma festa pouco antes da abordagem. Marcos, conforme informado aos policiais, é sócio de uma empresa do ramo de aviação em Curitiba e estava no Rio a negócios.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca), que ficará responsável pelas investigações sobre motivação e autoria do ataque.