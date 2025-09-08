Empresário Beres apresenta melhora e segue estável após cirurgia, informam médicos

Paciente permanece intubado por precaução, mas quadro geral é positivo e evolução clínica será reavaliada nesta terça-feira

O estado de saúde de Beres de Souza apresentou evolução favorável nesta segunda-feira (8), de acordo com atualização divulgada pela equipe médica responsável pelo tratamento. O paciente encontra-se em estado estável, sem complicações no pós-operatório.

Segundo o boletim, Beres permanece intubado por precaução devido à condição pulmonar. Apesar do ferimento ter atingido a camada externa, não houve perfuração no pulmão. Ele segue com dreno torácico, e a previsão é de que a intubação seja retirada nesta terça-feira (9), conforme a recuperação evolua.

O paciente também sofreu fratura na escápula, que pode necessitar de cirurgia em momento oportuno, mas sem prioridade no atual quadro. Já a fratura na mão foi tratada com gesso, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Quanto ao fêmur, a cirurgia realizada foi considerada um sucesso, mantendo o quadro controlado.

Os exames de sangue ainda estão em análise, mas não há sinais de descontrole até o momento. Em relação aos rins, não foram detectadas lesões estruturais, embora substâncias liberadas pelo impacto possam afetar temporariamente a função renal. Apesar disso, a diurese está preservada, com auxílio de medicamentos.

A equipe médica também informou que os sedativos foram reduzidos e o paciente já apresenta respostas e movimentos. Contudo, a retirada completa ainda não foi realizada para evitar dores intensas.

Em conclusão, Beres de Souza demonstra sinais de melhora clínica e segue sob observação contínua da equipe multiprofissional.

