Empresário Beres apresenta melhora e segue estável após cirurgia, informam médicos
Paciente permanece intubado por precaução, mas quadro geral é positivo e evolução clínica será reavaliada nesta terça-feira
O estado de saúde de Beres de Souza apresentou evolução favorável nesta segunda-feira (8), de acordo com atualização divulgada pela equipe médica responsável pelo tratamento. O paciente encontra-se em estado estável, sem complicações no pós-operatório.
Segundo o boletim, Beres permanece intubado por precaução devido à condição pulmonar. Apesar do ferimento ter atingido a camada externa, não houve perfuração no pulmão. Ele segue com dreno torácico, e a previsão é de que a intubação seja retirada nesta terça-feira (9), conforme a recuperação evolua.
O paciente também sofreu fratura na escápula, que pode necessitar de cirurgia em momento oportuno, mas sem prioridade no atual quadro. Já a fratura na mão foi tratada com gesso, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Quanto ao fêmur, a cirurgia realizada foi considerada um sucesso, mantendo o quadro controlado.
Os exames de sangue ainda estão em análise, mas não há sinais de descontrole até o momento. Em relação aos rins, não foram detectadas lesões estruturais, embora substâncias liberadas pelo impacto possam afetar temporariamente a função renal. Apesar disso, a diurese está preservada, com auxílio de medicamentos.
A equipe médica também informou que os sedativos foram reduzidos e o paciente já apresenta respostas e movimentos. Contudo, a retirada completa ainda não foi realizada para evitar dores intensas.
Em conclusão, Beres de Souza demonstra sinais de melhora clínica e segue sob observação contínua da equipe multiprofissional.
Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre princípio de infarto e é transferido para Rio Branco
Licurgo Hassem, de 71 anos, pai da ex-prefeita de Brasiléia e do deputado estadual Tadeu Hassem, precisou ser removido em aeronave do Ciopaer após piora no quadro clínico
O pai da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, o senhor Licurgo Hassem, de 71 anos, sofreu dois princípios de infarto nesta segunda-feira (8).
Ele foi inicialmente atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, mas diante da agravamento do estado de saúde, os médicos solicitaram a transferência imediata para Rio Branco.
Para garantir rapidez e segurança no deslocamento, a aeronave Árpia 7, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi acionada. Licurgo foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital, onde segue internado sob cuidados médicos.
O caso evidencia mais uma vez o papel fundamental desempenhado pelo Ciopaer, que realiza resgates e transportes de pacientes em situação crítica em todo o Acre, sem distinção de condição social, com foco no atendimento à população.
Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba no Porto do Governo em Cruzeiro do Sul
Moradores relatam que acidentes são frequentes na área devido à precariedade da rampa
Um caminhão carregado com geladeiras, fogões e televisores tombou na tarde desta segunda-feira (8) no Porto do Governo, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. Equipes trabalham no local para resgatar os produtos e tentar reduzir os prejuízos.
As causas do acidente ainda não foram oficialmente informadas, mas moradores afirmam que a situação é recorrente. “Já são quatro vezes que acontece esse problema aqui. E nada de ajeitar a rampa”, relatou um popular que acompanhava o caso.
O trecho onde ocorreu o tombamento é considerado crítico, marcado por dificuldades de acesso e estrutura precária, o que gera riscos para veículos pesados. A repetição de episódios semelhantes pressiona por melhorias urgentes na infraestrutura do porto.
Apesar do susto e das perdas materiais, não houve registro de feridos. As autoridades devem apurar as circunstâncias do acidente e estudar medidas para evitar novas ocorrências. Enquanto isso, o trabalho de contenção e recuperação da carga continua no local.
Novo sorteio do Nota Premiada Acreana será nesta quarta-feira
Os contribuintes acreanos terão mais uma chance de transformar o hábito de pedir o CPF na nota em prêmios em dinheiro. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), realiza nesta quarta-feira, 10, o 11º sorteio do programa Nota Premiada Acreana, que vai distribuir mais de R$ 262 mil entre cidadãos e entidades sociais em todo o estado.
O sorteio contemplará as notas fiscais emitidas em agosto e será transmitido pelas redes sociais da Sefaz, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).
No total, serão sorteados R$ 175 mil para consumidores cadastrados e outros R$ 87,5 mil destinados a instituições beneficentes indicadas pelos vencedores. Cada regional do estado (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá) terá três ganhadores, que poderão receber prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil.
Além de beneficiar diretamente os contribuintes, o programa garante apoio financeiro a entidades sociais, reforçando a dimensão solidária da iniciativa.
Como participar
Para concorrer, basta realizar um cadastro único no site notapremiadaacreana.ac.gov.br. A partir de então, cada compra com o CPF incluído na nota fiscal gera bilhetes automaticamente. O cidadão também deve indicar uma entidade social, que será contemplada em caso de premiação.
O programa ainda realiza, anualmente, um sorteio especial de R$ 70 mil, ampliando as chances de premiação. Criado pelo governo do Acre, o Nota Premiada Acreana busca incentivar a regularização das empresas e fortalecer a cultura da cidadania fiscal no estado.
