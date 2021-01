A empresaria Jane Soares Pereira, aparece na lista como cozinheira ou auxiliar do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul. Entretanto, ala é dona de empresa fornecedora do próprio hospital

Um forte empresário a acreano e sua esposa, bem distante de pertencer aos grupos prioritários tiveram seus nomes e CPF listados entre as pessoas que tomaram a vacina de Covid em Manaus. Trata-se do empresário Bento Martins (Bento Martins de Souza – CPF 407. *), dono de algumas das maiores fornecedoras de alimentos para a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas.

Ele e a esposa aparecem na primeira lista de vacinados contra a Covid-19 que foi entregue pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) e que será encaminhada também ao Ministério Público, que apura irregularidades na oferta de vacina na capital amazonense. A esposa do empresário, Jane Soares Pereira, proprietária da empresa JSP Serviço de Alimentação e Limpeza também está na relação.

Este é mais um nome que não atua na linha de frente de combate à pandemia e foi vacinado na fase destinada prioritariamente a profissionais de saúde e índios aldeados.

Seu CPF divulgado na lista de vacinados é o mesmo que aparece em contrato da empresa com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, disponível na internet.

A esposa, Jane Soares Pereira, aparece na lista como cozinheira ou auxiliar do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul. Entretanto, ala é dona de empresa fornecedora do próprio hospital, Seu CPF é 801 * e as empresas das quais ela é sócia são a J. S. Pereira Refeições – J S P Serviço de Alimentação e Limpeza Eireli , com o CNPJ 23.512.039/0001-93.

