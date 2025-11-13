Geral
Empresária de Cruzeiro do Sul é acusada de aplicar golpe milionário; vítimas afirmam prejuízo de até R$ 6 milhões
A proprietária de uma conhecida academia de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está sendo acusada de aplicar um golpe financeiro que pode chegar a R$ 6 milhões, segundo relatos de vítimas. O caso foi registrado na Polícia Civil e ganhou grande repercussão nas redes sociais.
De acordo com as denúncias, a empresária e o marido pediam dinheiro emprestado a conhecidos, prometendo investimentos lucrativos em troca. Os valores repassados variavam, indo de R$ 40 mil a R$ 350 mil, conforme relatos de pessoas que afirmam ter sido enganadas.
A influenciadora digital Thay Sullivan foi uma das vítimas que tornaram o caso público. Ela contou ter sofrido, junto com a mãe, um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. “Metade disso foi no pix para ajudar a amiga. Pagamos para ter um aprendizado: não importa se é amigo, não importa a história, não ajude”, desabafou em uma publicação.
Thay relatou ainda que, após compartilhar a experiência, recebeu inúmeras mensagens de outras pessoas que também teriam emprestado dinheiro ao casal. “Tá lotado de gente que emprestou também. Tá feio”, afirmou.
Segundo a influenciadora, o casal era próximo da família e usava a relação de confiança para conseguir os empréstimos. “Não foi golpe de desconhecido, foi de pessoas próximas, um casal amigo. Mas pelo visto, não foi só com a gente, foi com muita gente da cidade”, completou.
As vítimas relatam que, após receber os valores, o casal desapareceu e não deu mais retorno. Algumas pessoas já procuraram a delegacia para formalizar as denúncias.
O portal ac24horas tentou contato com a empresária por meio do telefone da academia, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.
Comentários
Geral
Operação Patrão: Polícia prende ex-vereador e apreende dinheiro, armas e cartões de indígenas no Acre
A Polícia Civil deflagrou, nessa quarta-feira (12), a Operação Patrão nos municípios de Jordão e Tarauacá, no interior do Acre, e apreendeu um grande volume de materiais ilícitos, incluindo cerca de 200 cartões de indígenas retidos, procurações, mais de R$ 50 mil em espécie, além de dólares e euros.
Durante o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram ainda 103 quilos de chumbo, 191 tubos de pólvora, 235 estojos de vários calibres e espingardas.
O ex-vereador e empresário de Jordão, Francisco Alves Guimarães, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e comércio irregular de munições dentro do próprio estabelecimento comercial. Ao todo, oito pessoas foram conduzidas às delegacias dos dois municípios para prestar depoimento.
De acordo com o delegado José Ronério, que coordena a operação, os investigados retinham cartões de indígenas como forma de coagir as vítimas a comprar exclusivamente em seus comércios e adiantar pagamentos. “Foram cumpridos 23 mandados em Jordão e 5 em Tarauacá. Encontramos cerca de 7 mil litros de combustível, dinheiro em torno de 50 mil reais, euros, dólares e mais de 200 cartões de indígenas”, informou o delegado.
No comércio de Francisco Guimarães, os policiais apreenderam procurações assinadas por indígenas, grande quantidade de combustível, armas, munições e dinheiro de várias moedas.
O nome “Operação Patrão” faz referência ao período dos seringais, quando trabalhadores eram mantidos em relações de dependência e exploração econômica por parte dos patrões — prática que, segundo a polícia, ainda persiste de forma disfarçada em algumas regiões isoladas do Acre.
Comentários
Tudo Viagem
Voos de Rio Branco por apenas R$ 342 na Black Friday 2025
A Black Friday 2025 promete ser a melhor dos últimos anos para os consumidores do Acre. A promoção acontece no dia 28 de novembro, mas até essa data chegar as companhias aéreas e agências de viagens prometem lançar ofertas especiais. Nesta semana tem voo direto da Gol de Rio Branco para Manaus por apenas R$ 342, valor com as taxas de embarques inclusas. (Confira detalhes na imagem abaixo)
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul com passagem aérea pelo valor de R$ 742. Acesse aqui essa promoção. Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar em voo direto para a capital acreana pagando R$ 475. Na promoção da Azul vale destacar a oferta de passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 945. A Azul oferece voo direto entre as duas cidades.
Garamta aqui passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Voo direto de Rio Branco para São Paulo por R$ 765
Na promoção da LATAM vale destacar os voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 765. Pela mesma companhia tem voo sem escalas da capital acreana para Brasília por R$ 748. As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As promoções são viagens de dezembro a abril de 2026.
As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. tem promoção para quem for embarcar em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Faça aqui a sua cotação.
Passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 472 (só ida)
Passagem aérea de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 475 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Brasília por R$ 748 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 665 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Guarulhos por R$ 765 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Salvador por R$ 902 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 945 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Fortaleza por R$ 1.195 (só ida)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais em 10 vezes sem juros
Comentários
Geral
Acusados de matar sobrinho-neto de Marina Silva recorrem de decisão que os leva a júri popular
Defesa tenta reverter pronúncia de Denis da Rocha e André da Silva, apontados por homicídio e participação em facção
Os réus Denis da Rocha Tavares e André de Oliveira da Silva, acusados de envolvimento no assassinato de Cauã Nascimento, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, recorreram da decisão que os levou a júri popular.
A sentença de pronúncia foi proferida pelo juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, no início do mês passado. Ambos respondem por homicídio qualificado e integração a organização criminosa.
A defesa dos acusados apresentou Recurso em Sentido Estrito, já aceito pelo magistrado e encaminhado à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, que deverá julgar o pedido antes do recesso judiciário de dezembro.
Cauã Nascimento, de 19 anos, foi morto a tiros em fevereiro de 2024, dentro da própria casa, localizada na Rua Baguari, bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo a denúncia, André de Oliveira teria sido o executor direto, enquanto Denis da Rocha foi o responsável por fornecer a arma usada no crime.
As investigações apontam que o homicídio está ligado à disputa entre facções criminosas que atuam na capital acreana. André foi capturado sete meses após o crime, por agentes da Delegacia de Homicídios, enquanto Denis teve o mandado de prisão cumprido por policiais do 2º Batalhão da PM.
Ambos permanecem presos por determinação judicial enquanto o recurso é analisado.
Você precisa fazer login para comentar.