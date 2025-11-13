Empresária de Cruzeiro do Sul é acusada de aplicar golpe milionário; vítimas afirmam prejuízo de até R$ 6 milhões

A proprietária de uma conhecida academia de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está sendo acusada de aplicar um golpe financeiro que pode chegar a R$ 6 milhões, segundo relatos de vítimas. O caso foi registrado na Polícia Civil e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

De acordo com as denúncias, a empresária e o marido pediam dinheiro emprestado a conhecidos, prometendo investimentos lucrativos em troca. Os valores repassados variavam, indo de R$ 40 mil a R$ 350 mil, conforme relatos de pessoas que afirmam ter sido enganadas.

A influenciadora digital Thay Sullivan foi uma das vítimas que tornaram o caso público. Ela contou ter sofrido, junto com a mãe, um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. “Metade disso foi no pix para ajudar a amiga. Pagamos para ter um aprendizado: não importa se é amigo, não importa a história, não ajude”, desabafou em uma publicação.

Thay relatou ainda que, após compartilhar a experiência, recebeu inúmeras mensagens de outras pessoas que também teriam emprestado dinheiro ao casal. “Tá lotado de gente que emprestou também. Tá feio”, afirmou.

Segundo a influenciadora, o casal era próximo da família e usava a relação de confiança para conseguir os empréstimos. “Não foi golpe de desconhecido, foi de pessoas próximas, um casal amigo. Mas pelo visto, não foi só com a gente, foi com muita gente da cidade”, completou.

As vítimas relatam que, após receber os valores, o casal desapareceu e não deu mais retorno. Algumas pessoas já procuraram a delegacia para formalizar as denúncias.

O portal ac24horas tentou contato com a empresária por meio do telefone da academia, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.

