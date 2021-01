Maria Damaira Aguiar está de volta ao Acre com o marido, ex-jogador na Europa Elias Alves

A psicóloga acreana e empresária no ramo do futebol Maria Damaira Aguiar está de volta ao Acre com uma missão ousada: descobrir novos talentos em campo e revelá-los à Europa.

Ela assume o comando do Andirá ao lado do marido, o ex-jogador Elias Alves da Silva, que já atuou por 20 anos em times da primeira divisão de Portugal e da Bulgária, com vários títulos ao longo da carreira.

A meta do casal, que há pouco encerrou contrato com o Independente Atlético Clube, do Pará, é fazer do Andirá vitorioso no campeonato acreano.

Para isso, retornam com toda sua equipe profissional. Em setembro de 2020, eles estiveram no Acre para acompanhar a partida de seu time paraense contra o Rio Branco pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Damaira nasceu no seringal Belém, em Tarauacá, no interior o estado, e é neta do seringueiro Walter Aguiar. A psicóloga é referência no Acre ao desenvolver projetos sociais com crianças autistas. Ela também é agente TMS da Fifa.

“É uma satisfação estar de volta à minha terra amada e será ainda mais se conseguirmos revelar um jogador acreano e negociá-lo para a Europa. Essa é uma das nossas maiores missões: transformar vidas”, comenta a empresária.

Comentários