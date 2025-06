Empresa Luzrouse lança sistema de Energia Solar para irrigação com até 70% de economia na regional do baixo e alto acre

A tecnologia, que já está disponível no mercado, pode gerar uma economia de até 70% nos custos energéticos em comparação com métodos tradicionais, além de ser mais sustentável e eficiente.

A aposta de transformar luz solar em energia elétrica é visto como um dos caminhos mais promissores em relação a geração de energia sustentável. A energia solar é uma fonte alternativa, limpa, renovável e inesgotável, capaz de reduzir os efeitos indesejáveis dos combustíveis fósseis. A ideia de utilizar placa solar no sistema de irrigação traz como vantagens, a sustentabilidade e a redução de custos por meio da economia de água utilizada. No caso do custo da energia elétrica, a redução pode chegar até 90%, relacionados aos sistemas de automação e irrigação, pois o produtor passa a gerar sua própria energia.

O uso de energia solar fotovoltaica para automação de sistemas de irrigação de produtores, traz diversos benefícios, principalmente em locais onde não chega energia elétrica. Esses sistemas controlam o uso da energia e da água, a aplicação de produtos químicos e além disso, reduzem a necessidade de mão-de-obra. Esse controle, ao contrário do manejo manual, evita problemas como irrigação excessiva do solo que pode ocasionar uma irrigação deficiente.

A Luzrouse apresenta à você pequeno, medio e grande agricultor soluções 24 horas na sua propriedade sem estarem conectados à energia elétrica. Muitos projetos tradicionais de irrigação possuem um alto custo de manutenção por conta do bombeamento de água que de maneira convencional utiliza energia elétrica para o total funcionamento. Com isso, os produtores rurais estão optando por adotar em suas propriedades sistemas de irrigação por energia solar para poder aproveitar a alta incidência dos raios solares e baixo custo da manutenção.

A energia solar na agricultura tem alcançado um papel importante para a redução do impacto ambiental pelo mundo. Ultimamente, os painéis fotovoltaicos tiveram uma queda de preço, o que motiva um investimento crescente na escolha deste tipo de sistema. A energia solar chama atenção pelo potencial econômico, eficaz e sustentável.

Para saber mais sobre placa solar, energia solar fotovoltaica e bateria de lítio, ligue para Luzrouse/WhatsApp (68) 99203-4782 / 99988-0901 e não perca nenhuma novidade e informação sobre energia solar com Luzrouse/Solar

A Luzrouse é líder em energia solar e irrigação na regional do alto e baixo acre

Irrigue sua plantação utilizando energia Luzrouse, levamos água e energia elétrica para locais remotos. Nosso sistema de irrigação à energia solar automatiza o abastecimento de água, a irrigação e livra seu negócio de contas de luz ou diesel.

Irrigação com energia solar vai impulsionar agricultura familiar na produção de alimentos

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) construiu uma parceria interministerial para promover iniciativas sustentáveis de irrigação voltadas para a agricultura familiar. O pacto foi firmado nesta quarta-feira (5) em conjunto com os ministérios de Minas e Energia (MME), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e do Desenvolvimento Agrário (MDA). A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) também participou.

O projeto tem como objetivo a implantação de placas fotovoltaicas para sistemas de irrigação localizados em regiões onde o acesso à energia elétrica é insuficiente ou precário.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, destacou a importância de reposicionar a política pública de irrigação no país. “Ainda na reformulação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), eu defendi para o ministro Rui Costa (da Casa Civil) que a Política Nacional de Irrigação fosse retomada. Mas quando chegou na hora, a gente teve o eixo Água Para Todos, bem posicionado, mas ainda não estava madura a questão da irrigação. Nós só temos uma forma de resolver o desencontro do passado se reposicionarmos a política pública”, afirmou.

A iniciativa interministerial será implementada por meio de duas frentes principais. Uma delas é a realização de projetos em parceria com os estados, com a instalação de poços para irrigação descentralizada, utilizando energia solar para beneficiar pequenos produtores rurais. A outra frente é a criação de polos de irrigação, focados na modernização da produção agrícola em regiões com escassez hídrica.

O programa já está em fase de implementação no Rio Grande do Norte e deve se expandir para outras regiões prioritárias, como o Nordeste e o Norte do país, onde a escassez hídrica é um desafio. A iniciativa visa não só aumentar a produtividade, mas também garantir a sustentabilidade ambiental e energética para cadeias produtivas da agricultura familiar.

Veja vídeo entrevista com Luzrouze:

O Programa Povo na TV, exibido pela TV Norte Acre (canal 22.1), em Rio Branco, destacou a participação da empresa Luzrouse para falar sobre irrigação com bombeamento solar — uma tecnologia sustentável e eficiente para o agronegócio e pequenos produtores do Acre.

Destaques da entrevista:

– Bombeamento Solar: A tecnologia utiliza energia solar para alimentar bombas de água, reduzindo custos com eletricidade e diesel, ideal para áreas remotas.

– Vantagens: Economia de energia, baixa manutenção e alinhamento com práticas ambientais.

– Aplicações no Acre: Beneficia agricultores locais, especialmente em regiões com dificuldade de acesso à rede elétrica.

A sócia-proprietária da Luzrouse, dona Rose Matias reforçou seu compromisso com soluções inovadoras e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura no estado.

Como funciona? O sistema utiliza painéis solares para alimentar motores e bombas de água, eliminando a dependência da rede elétrica convencional ou de combustíveis fósseis. Isso significa: Redução drástica na conta de energia

Menor impacto ambiental

Autonomia para propriedades rurais

Baixa manutenção e vida útil prolongada Vantagens para o agricultor Custo-benefício: Retorno do investimento em poucos anos devido à economia gerada

Resiliência: Funciona mesmo em áreas remotas sem acesso à rede elétrica

Sustentabilidade: Energia limpa e renovável, alinhada com as demandas do agronegócio moderno A Luzrouse já está realizando projetos piloto em fazendas da região, com resultados promissores. Agricultores interessados podem solicitar um orçamento personalizado diretamente com a empresa. “Queremos democratizar o acesso à energia solar no campo, trazendo mais competitividade e sustentabilidade para o agronegócio”, destacou um representante da empresa. Disponível para pequenas, médias e grandes propriedades Se precisar de mais informações sobre o tema ou a participação da empresa, é só entrar em contato pelo Zap: 99203-4782 / 99988-0901!

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários