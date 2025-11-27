Empreiteiro acreano morre após brutal espancamento em Porto Velho

O empreiteiro Antônio Aguiton Souza da Cruz, de 47 anos, morreu na noite de quarta-feira (26) após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado à Policlínica Ana Adelaide, em Porto Velho (RO). Antônio, que estava hospedado em um hotel próximo ao local do crime, foi encontrado caído à margem da Avenida Carlos Gomes, na região central da cidade, após sofrer um espancamento violento supostamente cometido por quatro homens. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Inicialmente, policiais do 1º Batalhão foram informados de que a unidade de saúde havia recebido um paciente não identificado, sem detalhes do que teria ocorrido. A médica plantonista relatou que o homem apresentava múltiplos hematomas e estava em estado crítico, vindo a falecer poucos minutos após dar entrada na policlínica.

Segundo a médica, antes de morrer, a vítima — com muita dificuldade e por meio de gestos — conseguiu informar que estava hospedada no Hotel Palmares e que era oriunda do Acre. Após a morte, a equipe tomou conhecimento de um vídeo divulgado em um site local, que mostrava um homem caído no mesmo cruzamento onde o espancamento teria ocorrido.

Conforme informações do portal Rondoniagora, os policiais foram até o hotel indicado e conversaram com o funcionário da recepção. A identificação da vítima só foi possível porque Antônio carregava a chave do quarto, permitindo o acesso ao cadastro, que confirmou sua identidade e naturalidade acreana.

O corpo permanecia no Instituto Médico Legal (IML) até a manhã desta quinta-feira (27), aguardando o comparecimento de familiares.