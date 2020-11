O salário oferecido varia entre R$ 3.825 a R$ 8.245. O serviço será temporário e o contrato tem validade de um ano.

O Exército Brasileiro abriu três novas seleções para o Comando da 4ª Região Militar, em Minas Gerais.

Os editais oferecem formação de cadastro reserva para contratação de profissionais de nível técnico e nível superior. Os processos seletivos oferecem oportunidade para as seguintes funções:

Edital 4/2020: oficial técnico temporário – nível superior em arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental, pedagogia ou psicopedagogia;

Edital 5/2020: sargento técnico temporário – diploma em técnico do meio ambiente ou técnico em radiologia; e

Edital 6/2020: serviço militar temporário de oficial veterinário – nível superior em medicina veterinária.

Além de nível de escolaridade de acordo com o cargo designado, o participante deverá ter, no máximo, 40 anos de idade na data da posse.

Os profissionais admitidos serão lotados nos municípios mineiros de Belo Horizonte, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Três Corações, Pouso Alegre, Santos Dumont, São João Del Rei e Sete Lagoas. O salário oferecido varia entre R$ 3.825 a R$ 8.245. O serviço será temporário e o contrato tem validade de um ano.

As inscrições poderão ser feitas pelo site do Comando de 10 a 23 de novembro. Há taxa de inscrição no valor de R$ 40. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa até dia 16 do mesmo mês.

De acordo com os editais de abertura, os processos seletivos contarão com análise de currículos, entrevista, inspeção de saúde, inspeção de saúde complementar e escolha da guarnição militar. As etapas presenciais serão realizadas em Belo Horizonte, com endereço que ainda será divulgado pelo Comando.

