Empregada doméstica é presa acusada de estuprar filho de patrões, no Amapá

“Evento na Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, na próxima segunda (14), detalhará linhas de crédito; valor total é 11,5% menor que o do ciclo anterior”

Produtores rurais do Acre terão a oportunidade de conhecer os detalhes do Plano Safra 2025/2026 em um evento promovido pelo Banco do Brasil na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), na próxima segunda-feira (14), às 14h. A diretoria regional do banco fará a apresentação das novas condições de financiamento para o próximo ciclo agrícola.

Na última semana, o Banco do Brasil anunciou que destinará R$ 230 bilhões para o agronegócio na safra 2025/2026 – valor 11,5% menor que o do ciclo anterior. Desse total, R$ 160 bilhões serão direcionados ao crédito rural, sendo:

R$ 54 bilhões para pequenos e médios produtores;

R$ 106 bilhões para grandes produtores, cooperativas e agroindústrias.

O encontro no Acre será crucial para que agricultores e pecuaristas locais entendam como acessar esses recursos e planejem seus investimentos para o próximo ano. A redução no volume total de financiamento em relação à safra passada deve gerar debates sobre os impactos para o setor.

Expectativa dos produtores

Com o evento, o Banco do Brasil busca esclarecer dúvidas e orientar sobre as melhores oportunidades de crédito, especialmente em um cenário de ajuste nos valores disponíveis. Agricultores acreanos aguardam informações sobre taxas de juros, prazos e condições especiais para diferentes cultivos e porte de propriedades.

A apresentação ocorre em um momento estratégico, já que o planejamento da safra começa a ser definido nos próximos meses. A participação de representantes do banco permitirá que os produtores tirem dúvidas diretamente com os responsáveis pelas linhas de financiamento.

