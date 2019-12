As Escolas da Rede Municipal de Ensino de Epitaciolândia realizaram, ao longo desta semana, as cerimônias de formatura dos alunos do 2º período da Educação Infantil.

Os alunos do Ensino Infantil, com a participação de autoridades, equipe gestora, professores, pais e padrinhos, receberam o diploma que simboliza a passagem da Educação Infantil para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Durante a solenidade, as crianças encantaram os convidados ao cantarem o Hino Nacional e fazerem as apresentações, músicas e fazerem o juramento do estudante, comprometendo-se a trilhar sua formação escolar com entusiasmo e dedicação.

Para o Secretário Municipal de Educação, Cleomar Portela, este momento de celebração da formatura possui um significado importante para os alunos, para as famílias e para a escola. “Ao final de toda trajetória de estudo, temos a oportunidade de realizar diversas formaturas. Cada uma delas representa o término de uma etapa de nossas vidas e início de uma nova fase, aprendizados, novas experiências e conquistas. Comemorar este momento nos faz refletir no que foi vivido durante o ano e o que almejamos para o futuro. A celebração da formatura possui grande beleza e significado: para o aluno, caracteriza o sucesso obtido ao vencer uma etapa na formação; para a família, o reconhecimento do esforço no apoio ao estudante; e, finalmente, para a escola, a certeza do crescimento do aluno, encerrando um ciclo e iniciando outro com segurança e receptividade”, afirmou.

Comentários