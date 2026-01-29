Acre
Emergência: Rio Acre volta a ultrapassar cota de alerta em Brasiléia em menos de 15 dias e após a enchurrada de 143 mm de chuva
Menos de 15 dias após o Rio Acre ultrapassar, pela primeira vez neste ano, a cota de alerta em Brasileia, o nível do manancial voltou a preocupar autoridades e moradores da região de fronteira. A apreensão também aumenta após a forte enxurrada registrada nesta semana no município, que acumulou 143 milímetros de chuva.
Na noite desta quinta-feira (29), às 22h, o manancial ultrapassou novamente a cota de alerta, atingindo 9,81 metros. De acordo com os órgãos de monitoramento, caso as chuvas intensas persistam, há possibilidade de o rio alcançar a cota de transbordamento de 11,40 metros nos próximos dias, o que ocorreria pela primeira vez em 2026.
Conforme dados oficiais do monitoramento hidrológico e geológico realizados no município, o Rio Acre já havia atingido a cota de alerta no último dia 14 de janeiro. O histórico recente aumenta a apreensão, já que Brasiléia enfrentou quatro episódios de alagação, sendo o mais severo registrado em 2024.
Diante do cenário, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a gestão municipal está em alerta máximo. “Estamos monitorando o nível do rio em tempo real e mobilizando todas as equipes para dar resposta rápida à população. Nossa prioridade é proteger vidas e garantir assistência às famílias que já sofrem com os impactos das chuvas”, afirmou o prefeito.
Na mesma quinta-feira, o gestor anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 promovido pelo poder público e decretou situação de emergência no município. Segundo Carlinhos do Pelado, a medida é necessária para agilizar os trâmites legais e garantir suporte imediato às comunidades afetadas. “Não é uma decisão fácil, mas é responsável. Precisamos direcionar recursos e esforços para atender mais de 500 famílias isoladas, além de minimizar os prejuízos causados pela enxurrada”, ressaltou.
A situação atinge moradores de ramais, ribeirinhos e comunidades localizadas na Reserva Extrativista Chico Mendes, especialmente nos quilômetros 59, 60 e 13. Também há cerca de 20 aviários de frango sem acesso, comprometendo a atividade produtiva local.
O coordenador municipal da Defesa Civil, major Sandro, explicou que os danos à infraestrutura são significativos. “O levantamento preliminar aponta a destruição de 20 linhas de bueiros, tanto na zona urbana quanto na rural, além de 10 pontes que desabaram ou tiveram o acesso interrompido após o desmoronamento das cabeceiras. Outras estruturas ainda estão submersas, o que dificulta o tráfego e o atendimento às comunidades”, detalhou.
Segundo a Prefeitura de Brasiléia, a estimativa inicial é de que os prejuízos ultrapassem R$ 1,5 milhão. Os impactos afetam diretamente o escoamento da produção agrícola e extrativista, como castanha e borracha, além do deslocamento diário dos moradores.
A população pode solicitar apoio diretamente à Defesa Civil Municipal pelo telefone (68) 99250-8970 ou ao Corpo de Bombeiros pelo número (68) 3546-5743. A Prefeitura orienta ainda que os moradores acompanhem os canais oficiais nas redes sociais para receber informações atualizadas e confiáveis sobre a situação do rio e as ações emergenciais em andamento.
Vereadores de Brasiléia participam do lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida Rural com 50 unidades habitacionais
Foi realizado nesta quarta-feira (28) o lançamento oficial do programa Minha Casa, Minha Vida Rural, na sede da Associação do Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro, em Brasiléia. O evento reuniu autoridades estaduais, municipais e representantes da comunidade rural.
A iniciativa é do Governo Federal, com aprovação do Governo do Estado do Acre e da Prefeitura de Brasiléia, e prevê a aquisição de 50 unidades habitacionais destinadas a famílias da zona rural, fortalecendo as políticas públicas de habitação no município.
O lançamento contou com a presença do presidente da associação, Márcio, além do secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Aglelson, que representou o Governo do Estado. Também participou o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, que ressaltou a importância do programa para garantir moradia digna às famílias do campo e promover mais qualidade de vida à população rural.
O evento ainda reuniu os vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Lucélia Borges e Jorge da Laura, que reforçaram o apoio do Legislativo Municipal à iniciativa.
Segundo os organizadores, o programa representa um avanço significativo para o fortalecimento da habitação rural em Brasiléia, contribuindo para a permanência das famílias no campo e o desenvolvimento sustentável das comunidades agroflorestais.
Governo do Acre emite alerta para chuvas intensas, risco de vendavais e elevação dos rios
Diante das previsões meteorológicas que indicam chuvas intensas, possibilidade de vendavais e elevação dos níveis dos rios nos próximos dias, o governo do Acre mantém estado de alerta permanente em diversas regiões do Estado. O cenário exige atenção redobrada da população e das autoridades, especialmente em áreas historicamente vulneráveis.
As ações de monitoramento são realizadas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC). De acordo com os modelos meteorológicos, os acumulados de chuva podem chegar a até 100 milímetros, o que aumenta significativamente o risco de ocorrências como desabamento de pontes de madeira em áreas rurais e ramais, erosão nas cabeceiras e danos estruturais provocados pelas enxurradas decorrentes da elevação repentina dos níveis dos igarapés.
A Defesa Civil alerta para a necessidade de os condutores de veículos que trafegam em zonas rurais intensificar a atenção para prevenir acidentes. Durante períodos de fortes chuvas e elevação do nível dos igarapés, a orientação é não realizar travessias de imediato. As autoridades recomendam descer do veículo, observar as condições da ponte, verificar possíveis erosões nas cabeceiras e somente atravessar quando houver plena segurança, a fim de evitar acidentes graves.
O órgão também faz um alerta específico aos jovens e aos adolescentes para que não utilizem os rios como áreas de lazer neste período. Práticas como pular de pontes, mergulhar ou nadar em rios cheios configuram alto risco e podem resultar em acidentes graves e até afogamentos.
O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, alertou: “Durante a cheia, os rios apresentam correntezas mais fortes, alteração da profundidade e baixa visibilidade, fatores que aumentam consideravelmente o perigo. Além disso, é comum a descida de troncos de árvores e detritos que podem provocar choques, ferimentos graves e até prender pessoas debaixo d’água”.
Outro risco adicional é o transporte de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, carregados pelas águas, elevando ainda mais o perigo para quem insiste em utilizar os rios como espaço recreativo.
A Defesa Civil reforça que rios em cheia não são locais seguros para lazer. O momento exige responsabilidade, consciência coletiva e cuidado com a vida, para evitar tragédias que podem ser prevenidas com atitudes simples.
MONITORAMENTO HIDRÓLOGO
No monitoramento hidrológico, alguns rios já se encontram em cota de alerta, exigindo vigilância contínua, especialmente em áreas ribeirinhas. Os níveis registrados nesta quinta-feira, às 12h são:
- Rio Acre, em Rio Branco: 13,80 m – Cota de transbordamento: 14,00 m;
- Rio Abunã, em Plácido de Castro: 12,51 m – Cota de transbordamento: 12,50 m;
- Rio Iaco, em Sena Madureira: 14,70 m – Cota de transbordamento: 15,20 m;
- Rio Tarauacá, em Tarauacá: 9,62 m – Cota de transbordamento: 9,50 m;
- Rio Juruá, em Porto Walter: 10,28 m – Cota de transbordamento: 11,00 m;
- Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul: 11,91 m – Cota de transbordamento: 13,00 m.
Embora não haja transbordamento generalizado em todo o Estado, os dados indicam atenção máxima e acompanhamento constante da evolução do cenário, especialmente nos municípios de Plácido de Castro e Tarauacá, onde os rios já se encontram acima da cota de transbordamento.
Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, o monitoramento está intensificado em todos os municípios acreanos. “Estamos realizando o acompanhamento constante, além de iniciar as tratativas de preparação para uma possível inundação junto aos municípios. Seguimos sempre em alerta para dar uma resposta rápida à população”, destacou.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
