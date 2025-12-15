Emendas parlamentares do Acre saltam de R$ 4,8 milhões em 2018 para quase R$ 100 milhões em 2026

Valor individual para parlamentares sobe 17% e total supera R$ 99 milhões; apenas um deputado não busca reeleição no Estado

Os deputados estaduais do Acre devem dispor de R$ 99,8 milhões em emendas parlamentares no ano das eleições de 2026 – um aumento de R$ 14,5 milhões em relação a 2025. Dados apresentados pela Secretaria de Estado de Planejamento mostram que, enquanto cada parlamentar pode destinar R$ 3,55 milhões este ano, em 2026 o valor individual subirá para R$ 4,15 milhões. Dos 24 deputados, 23 já sinalizaram interesse em concorrer à reeleição.

A elevação acompanha a trajetória de crescimento acelerado desses recursos. Em 2018 e 2019, o valor total anual das emendas era de R$ 4,8 milhões (cerca de R$ 200 mil por deputado). Em 2023, saltou para R$ 48 milhões, e em 2024 chegou a R$ 76,8 milhões. Para 2025, o montante já está em R$ 85,2 milhões.

Evolução histórica das emendas

2018-2019: R$ 4,8 milhões (R$ 200 mil/deputado)

2020-2021: R$ 12 milhões (governo Gladson Cameli)

2022: R$ 24 milhões

2023: R$ 48 milhões (+100%)

2024: R$ 76,8 milhões (+59,9%)

2025: R$ 85,2 milhões (+11%)

2026: R$ 99,8 milhões (previsão)

Valores por deputado

2025: R$ 3.550.947,84

2026: R$ 4.158.036,31 (previsão)

Contexto político

23 deputados: Buscam reeleição em 2026

1 deputado: Pedro Longo (PDT) pretende concorrer à Câmara Federal

Destino: Prefeituras, escolas, associações e entidades de interesse público

O único parlamentar que não busca a reeleição é Pedro Longo (PDT), que manifestou interesse em concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Os recursos podem ser direcionados a prefeituras, escolas, associações e outras entidades de interesse público.

O crescimento exponencial das emendas reflete tanto o aumento da receita tributária estadual quanto a estratégia política de fortalecer parlamentares aliados em ano eleitoral. Os recursos tornam-se ferramenta crucial para campanhas de reeleição, especialmente com quase toda a bancada buscando permanecer no cargo.

Relacionado

Comentários