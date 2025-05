Emboscada mortal: acusados de matar jovem em 2020 vão a júri popular em Rio Branco

Cinco anos após o assassinato de Francisco de Souza Nogueira, os acusados Elizeu Furtado do Nascimento, Anny Beatriz do Nascimento Daniel e Gleyson Freire dos Anjos — conhecido como “Lorinho” — enfrentarão julgamento no próximo dia 3 de junho, no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), Francisco foi atraído para uma emboscada pela própria namorada, Anny Beatriz, com quem mantinha um relacionamento conturbado. O crime ocorreu em 31 de março de 2020, na Rua Belém, no bairro Estação Experimental.

Na ocasião, a vítima chegou ao local em um carro de aplicativo, foi rendida e executada com vários tiros. Os três réus são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, com uso de dissimulação e participação de mais de uma pessoa. A promotoria aponta que, além do trio, outras três pessoas teriam participado do crime, mas elas não foram identificadas durante as investigações.

A motivação para o assassinato, conforme o MPAC, teria sido um desentendimento entre o casal. O julgamento é aguardado com expectativa e promete trazer à tona detalhes do crime que chocou a capital acreana à época.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários