A embaixadora do Haiti, Rachel Coupaud, estará no Acre nesta quarta-feira (24) para avaliar a situação de seus compatriotas que estão acampados na fronteira do Acre com o Peru.

O anúncio da presença da embaixadora no Acre foi feito pela senadora Mailza Gomes na saída para Rio Branco. “Já estamos indo para nosso querido estado. Daqui a pouco chegaremos em Rio Branco”, disse por volta das 6 horas. Ele compõe a comitiva presidencial que visita o Acre.

A previsão é que às 8h30 o presidente Jair Bolsonaro realize sobrevoo às regiões alagadas em Rio Branco.

