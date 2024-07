Em Xapuri, Polícias Civil e Militar agem rápido e prendem foragido da justiça

Fronteira registrou dois afogamentos neste domingo. Vítimas foram encontradas em profundidades de até 3 metros

A região de fronteira em Brasiléia e Cobija (Bolívia) registrou dois casos trágicos de afogamento simultâneos na tarde deste domingo (28). O Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, recebeu um chamado por volta das 16h informando que um homem havia se afogado em um açude no ramal do km 19, cerca de 16 km de distância, com acesso pela BR 317 – Estrada do Pacífico.

No mesmo momento, os bombeiros estavam concluindo o resgate de um jovem boliviano de 16 anos, identificado posteriormente como Hernán Cespesdes Anaguari, que se afogou nas águas do Rio Acre, próximo a uma antiga draga boliviana, onde a profundidade chegava a 3 metros.

Após resgatar o jovem boliviano, a equipe de bombeiros, liderada pelo Capitão Ricardo Moura, Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, deslocou-se imediatamente para o segundo local de afogamento. Com duas viaturas e equipamentos de mergulho, eles chegaram ao açude em uma fazenda por volta das 17h30. Às 18h, encontraram o corpo da vítima, Clovis Martins Félix (39 anos), a uma profundidade de 2,5 metros.

Segundo relatos dos amigos, eles estavam na fazenda para pescar com uma malhadeira. Após o almoço, foram ao açude onde Clovis nadava em direção à rede de pesca. Durante a atividade, ele começou a se debater e afundou rapidamente, sem chances de ser resgatado pelos companheiros.

Segundo relatos, amigos que lamentaram a perda, lembram que Clovis estava animado com a pescaria e planejando levar peixes para sua esposa. O corpo de Clvois foi resgatado pela equipe dos Bombeiros e levado ao IML do hospital regional do Alto Acre.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias dos afogamentos.

