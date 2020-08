A partir da próxima segunda-feira, 3, com o retorno do recesso do meio de ano, e durante todo o mês de agosto, será realizada mais uma etapa das atividades não presenciais.

A Secretaria de Educação de Xapuri (Semed) vai consultar pais e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino sobre a hipótese de as aulas presenciais serem reiniciadas em setembro.

A consulta será feita por meio de enquete disponibilizada no site oficial da prefeitura. Para participar, o interessado deve clicar no link https://www.xapuri.ac.gov.br/enquete.

A enquete estará disponível até o próximo dia 14 de agosto, para que pais, mães e responsáveis possam participar, votar e opinar sobre o retorno presencial das aulas no próximo mês. De acordo com a secretária municipal de Educação, Fernanda Pinheiro, o objetivo da consulta é inserir pais e responsáveis na discussão sobre se esse retorno é possível.

“O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação, fez um anúncio na semana passada sobre o retorno das aulas da rede estadual no mês de setembro. Então, pensamos em conversar com todas as entidades e pessoas que fazem parte ou contribuem direta ou indiretamente com o ensino da rede municipal. E nada mais justo do que também escutar os pais ou responsáveis dos nossos alunos sobre toda essa situação”, explicou.

A secretária disse ainda que a ideia da enquete é saber de fato se os pais concordam ou não com esse retorno, pois, segundo ela, “não adianta a secretaria tomar nenhuma decisão se não for de comum acordo com todos os envolvidos”. Em outro momento, a secretaria também conversará com os servidores da rede municipal de ensino a respeito do assunto.

“Hoje pela manhã reunimos o Conselho Municipal de Educação, gestores, equipe da Saúde, presidente do Sinteac de Xapuri e equipe da Secretaria de Educação. Nossa maior preocupação agora é proteger a vida de nossos alunos e servidores. Com o resultado da enquete vamos poder traçar novas metas e estratégias para atender os alunos da rede municipal”, complementou.

Enquanto não há uma decisão sobre o retorno das aulas, a Semed vai continuar com as atividades não presenciais que tem a maioria dos alunos. A partir da próxima segunda-feira, 3, com o retorno do recesso do meio de ano, e durante todo o mês de agosto, será realizada mais uma etapa das atividades não presenciais. As escolas da zona rural não estão de recesso, e estão trabalhando com a entrega de atividades impressas.

