Em Xapuri, bombeiros controlam princípio de incêndio em transformador

Na noite de quinta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um princípio de incêndio em um transformador localizado na Rua Coronel Brandão, no município de Xapuri.

De acordo com a corporação, após o desligamento da rede elétrica pela empresa Energisa, os militares utilizaram a técnica de pacotes de água para resfriar o equipamento, conseguindo controlar a situação de forma rápida e segura.

A ação evitou que o fogo se alastrasse, garantindo a segurança da comunidade.

“Mais uma vez, o trabalho conjunto e a resposta imediata mostraram a importância da prevenção e da pronta resposta em ocorrências dessa natureza”, destacou a equipe dos bombeiros.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários