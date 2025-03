Em vazante, Rio Acre atinge marca de 15,39 metros na capital

Marcando 13,70 metros nesta quarta-feira,19, o Rio Juruá em Cruzeiro do Sul já afeta 12 bairros e 15 comunidades rurais. Além das 3 famílias já abrigadas em uma escola municipal, outras devem ser retiradas de casa hoje, já que o manancial segue em elevação.

O prefeito Zequinha Lima, que decretou Estado de Emergência no município devido à enchente, visitou o abrigo onde já estão três famílias e anunciou a criação de uma Sala de Situação no Corpo de Bombeiros. “Na Sala de Situação vamos tratar de toda a logística. A nossa equipe está de prontidão, o bombeiro está de prontidão, todas as equipes já estão avisadas que em qualquer momento podem ser chamadas. Nossos abrigos estão prontos”, explicou.

Escolas como abrigos

Na Escola Municipal Corazita Negreiros, há três famílias abrigadas. Além da alimentação, contam com ações de Assistência Social e Saúde, como vacinação.

“A equipe fez minha mudança, eu não precisei pegar em nenhuma bolsa. É claro que a casa da gente é o melhor lugar, mas da forma que o rio está não tem condições de ter segurança, entra formiga, cobra, a água cai atingindo nossas coisas. Só agradeço por esse cuidado com a gente”, comentou a moradora Sirlei Souza.

Desde 2021, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul abriga as famílias desalojadas pela enchente, em escolas, oferecendo mais conforto e dignidade às famílias afetadas, que antes eram alocadas em ginásios. “Eu lembro que antigamente os abrigos eram dentro de um ginásio com uma lona, dois por dois, quente, era um negócio muito difícil de conviver ali dentro. Na nossa gestão, a gente tentou trazer essa dignidade, tentar trazer um conforto maior para as pessoas porque sair de casa já é difícil, é um desconforto. A escola é um local seguro, é um local onde você se acomoda melhor. Sala de aula na sua grande maioria tem ar condicionado, cada família fica em uma sala de aula diferente, tem a sua privacidade também. Eles trazem a sua geladeira, o seu fogão, seu colchão, suas coisas pessoais, então é importante isso”, explicou o prefeito Zequinha Lima.

Casas elevadas minimizam transtornos da enchente

Zequinha destacou o trabalho preventivo realizado a primeira gestão, que tem evitado que muitas famílias precisem ser retiradas de suas casas. Cita a elevação de residências situadas em áreas de risco de alagamento, o que tem permitido que mais de 100 famílias não precisem abandonar suas casas nesse período.

“Se nós não tivéssemos feito o trabalho que fizemos ao longo dos últimos anos, uma época dessa em que o nível do Rio se encontra, já teríamos mais de 100 pessoas nos abrigos. Mas nós elevamos a casa dessas pessoas, identificamos onde a água atingiria primeiro e, a partir daí, a Defesa Civil, através do planejamento que foi feito, elevou essas casas. O trabalho preventivo que fizemos fez com que tivéssemos apenas três famílias nesse momento. Em outros anos, no mesmo nível que o Rio se encontra, certamente já teríamos mais de 100 famílias já alojadas nos abrigos municipais”, concluiu o prefeito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários