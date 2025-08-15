Em um jogo bem disputado, Santa Cruz e Atlético empatam no Estadual da 2ª Divisão

Em um jogo bem disputado pela fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, Santa Cruz e Atlético empataram por 1 a 1 nesta quinta, 14, na Arena da Floresta. Ruan anotou o gol do Galo e Alifi empatou para o Santa Cruz.

Resumo do jogo

A primeira chance da partida foi do Santa Cruz. João Lucas chutou e no rebote de Rikelmo, João Vitor perdeu uma grande oportunidade.

Depois dos 20 minutos, o Atlético equilibrou o jogo e na melhor oportunidade, o atacante Ruan perdeu a chance de marcar dentro da área.

Na volta para a segunda, o técnico Bruno Monteiro tornou o Santa Cruz mais ofensivo com a entrada de João Hassen na vaga do volante Luigi.

A primeira oportunidade do segundo tempo foi do Santa Cruz. João Lucas saiu na frente de Rikelmo, mas bateu para fora.

Aos 21, João Hassen cruzou e Alifi perdeu com o gol vazio a chance de abrir o placar.

Aos 24, Thalis cobrou escanteio, o goleiro Pedro Alves saiu errado e Ruan escorou para fazer 1 a 0 Atlético.

Aos 33, João Hassen bateu o escanteio. João Lucas desviou e Alifi empatou a partida.

Sequência no sábado

A primeira rodada do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será fechada no sábado, 16, às 17 horas, na Arena da Floresta, com a partida entre Andirá e Plácido de Castro.

