Em Tarauacá, Polícia Civil cumpre mandado de prisão por roubo contra foragido da Justiça

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da equipe de investigação da delegacia de Sena Madureira, prendeu uma mulher identificada como “Paula”, suspeita de uma tentativa de homicídio ocorrida nas primeiras horas do dia, às 6h24.

A ação policial foi desencadeada a partir de ordem verbal expedida pelo delegado José Ronério da Silva, logo após o recebimento do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, que comunicava o crime.

Com base nas informações repassadas, os investigadores iniciaram uma série de diligências no bairro Senador Pompeu, onde a autora foi vista diversas vezes. Paula, no entanto, conseguiu fugir em todas as tentativas de abordagem, utilizando rotas por dentro da mata e igarapés que cortam a região.

A equipe policial, mesmo diante das dificuldades geográficas e resistência da suspeita, manteve as buscas ininterruptas. Por volta do meio-dia, os agentes avistaram Paula pulando muros nas proximidades de sua residência. Ela foi interceptada pelo condutor da equipe e por policiais que atuavam como testemunhas da ação.

Após receber ordem de parada, Paula foi contida e presa. Em seguida, foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em responder com agilidade e eficiência aos crimes registrados no município, especialmente os que envolvem violência grave contra a vida.

