Em Tarauacá, afetados pela cheia recebem alimentação e assistência médica

A Prefeitura de Rio Branco está implementando uma importante medida para atender as comunidades afetadas pela cheia dos igarapés Belo Jardim e Redenção. Com o aumento do nível das águas, muitos moradores das localidades de Belo Jardim e Panorama se encontram isolados, enfrentando dificuldades para se deslocar entre as áreas.

Para minimizar os impactos dessa situação, a prefeitura decidiu custear o translado gratuito de um lado ao outro dos igarapés. Essa iniciativa visa garantir que os moradores possam acessar serviços essenciais, como saúde, educação e comércio, sem enfrentar os riscos e desafios impostos pela cheia.

A ação é parte do compromisso da administração municipal em apoiar a população durante períodos de adversidade, assegurando que todos tenham a mobilidade necessária para suas atividades diárias. A Prefeitura de Rio Branco reforça a importância da solidariedade e da união da comunidade neste momento, e continua monitorando a situação para oferecer o suporte necessário.

