Em solidariedade ao falecimento da servidora, prefeito Sérgio Lopes decreta luto oficial de três dias e ponto facultativo em Epitaciolândia

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, anunciou nesta segunda feira, 19 de maio, a segunda caravana da ALEAC na Br 364 de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. O anunciou aconteceu durante entrevista coletiva onde o deputado confirmou para o dia 5 de junho a saída em direção ao Juruá, com parada nos pontos mais críticos da estrada. Nicolau disse que todos os 23 deputados estaduais foram convidados, além da bancada federal, DNIT, AGU, FIEAC e Fecomercio. Na viagem, os parlamentares irão verificar as condições atuais da rodovia, produzir um relatório e cobrar do governo federal, imediata recuperação do trecho.

“Essa fiscalização que a Assembleia vai fazer junto com a imprensa também, que está sendo convidada, foram convidados todos os nossos deputados federais, todos os nossos senadores, essa preocupação é, de forma geral, levar essa sensibilidade. O governo federal também, que tem mais de 20 anos que a imprensa, eu como político, acompanha a situação dessa estrada. Então, praticamente, ninguém aguenta mais falar nesse assunto. Realmente, a gente quer que tenha um trabalho certo, definitivo, dessa estrada a partir desse ano, na manutenção, na reconstrução, como o governo federal, o Dnit, está colocando, que vai iniciar esse ano”, disse o presidente.

A caravana vai partir as 6H do dia 5 de junho do Lago do Amor, em Rio Branco, onde será ofertado um café um café da manhã. A primeira parada acontece na ponte do caeté, em Sena Madureira, onde a equipe da ALEACTV fará transmissão ao vivo da visita técnica para mostrar como estão as obras no local, que vai ser interditado porque a ponte precisa passar por reparos.

Do Caeté até Manoel Urbano, a caravana vai comparar um trecho pavimentado onde foi empregado o macadame, uma técnica onde é aplicada 35 centímetros de pedras no solo e comparar com outros trechos que estão totalmente esburacados.

Pelo cronograma da viagem, a terceira parada deve ocorrer na ponte do rio Tarauacá, que está em obras de extensão da cabeceira. Lá comitiva será recepcionada pelo prefeito Rodrigo Damasceno, que vai ofertar um almoço ao grupo. A chegada em Cruzeiro do Sul está prevista para a noite de quinta feira. Na sexta, dia 6, o grupo participa de um café da manhã oferecido pelo prefeito Zequinha Lima e em seguida participa de um ato público em frente a catedral, onde serão exibidas imagens do dia anterior, para mostrar a população da segunda maior cidade do estado, o real estado em que se encontra a Br.

“Quem andou nessa estrada no verão do ano passado viu uma condição. E quem andou no inverno, praticamente a estrada se acabou. Então, realmente, quem precisa, todo mundo precisa, andar nessa estrada. A gente sabe que o nosso pensamento, eu enquanto presidente, o pensamento com certeza da classe política, é ligar todo o Acre, economicamente, socialmente. Então é isso que a gente quer fazer. O Acre tem que estar unido”, finalizou.

