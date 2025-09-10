Em Senador Guiomard, Polícia Civil prende autor de furtos na zona rural e recupera moto furtada na capital

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, realizou duas ações distintas na última terça-feira, 9, que resultaram na prisão de um suspeito de furtos na zona rural e na recuperação de uma motocicleta furtada em Rio Branco.

No primeiro caso, a equipe de investigação identificou J. L. J., de 27 anos, como suspeito de praticar uma série de furtos na zona rural do município. Após representação pela prisão preventiva, o mandado foi expedido pela Justiça e cumprido na manhã de terça. O indivíduo foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Em outra ocorrência, os policiais plantonistas da Delegacia de Senador Guiomard recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada durante a madrugada no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. Após diligências investigativas, o veículo foi localizado na zona urbana do município e restituído à vítima. O suposto autor do furto, M. N. da S., de 29 anos, foi identificado, ouvido e confessou o crime.

O delegado titular de Senador Guiomard, Rômulo Barros, destacou a eficiência e dedicação da equipe. “Essas duas ações demonstram o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população. Atuamos de forma rápida para recuperar bens furtados e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. Nosso objetivo é dar uma resposta eficaz à sociedade e mostrar que não mediremos esforços para combater a criminalidade na região”, enfatizou.

As investigações seguem para identificar possíveis comparsas e esclarecer se os suspeitos têm envolvimento em outros crimes na região.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários