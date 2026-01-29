Conecte-se conosco

Acre

Em Sena Madureira, vice-governadora Mailza destaca investimentos em assistência social, segurança e infraestrutura

Publicado

41 minutos atrás

em

A vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, cumpriu agenda institucional em Sena Madureira nesta quinta-feira, 29, onde acompanhou ações do governo do Estado e destacou investimentos viabilizados ainda durante seu mandato como senadora da República. A visita reforça o compromisso da gestão estadual com políticas públicas voltadas à inclusão social, à segurança pública e à melhoria da qualidade de vida da população.

Visita da vice-governadora Mailza reforça o compromisso da gestão estadual com políticas públicas. Foto: Neto Lucena/Secom.

Durante a agenda, Mailza Assis ressaltou os investimentos na assistência social, com a implantação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), dispositivo fundamental para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a vice-governadora, ao todo mais de R$ 20 milhões foram destinados ao município, contemplando áreas como infraestrutura, saúde, assistência social e segurança pública.

“À frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos reafirmo diariamente o nosso compromisso com as pessoas que mais precisam. A assistência social é uma política essencial para garantir dignidade, proteção e oportunidades às famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Acre”, afirmou.

Durante a agenda, Mailza Assis ressaltou os investimentos na assistência social, com a implantação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Foto: Neto Lucena/Secom.

A vice-governadora também visitou a sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) em Sena Madureira, onde acompanhou a ampliação da unidade, que inclui a construção de uma academia e a aquisição de equipamentos de informática. As melhorias foram realizadas com recursos de emendas parlamentares de sua autoria, no período em que atuou como senadora, somando mais de R$ 1,5 milhão, com foco na valorização dos servidores do sistema penitenciário e no fortalecimento dos serviços prestados à população.

“O apoio ao Iapen e à segurança pública é uma prioridade da nossa gestão. Como vice-governadora, tenho trabalhado para fortalecer o sistema penitenciário, valorizar os servidores e garantir melhores condições de trabalho, porque sabemos que segurança pública se faz com profissionais respeitados, capacitados e bem estruturados”, reforçou a vice-governadora.

Vice-governadora visitou as obras de ampliação do Iapen. Foto: Neto Lucena/Secom

Durante a visita, Mailza Assis destacou a importância da união entre Estado e Município para a execução de ações que beneficiam diretamente a população. A vice-governadora e sua equipe se reuniram com servidores do instituto, reforçando o apoio do governo estadual à categoria.

Vice-governadora disse que a governo vai procurar investir ainda mais em segurança. Foto: Neto Lucena/ Secom
vice-governadora e sua equipe se reuniram com servidores do instituto, reforçando o apoio do governo estadual à categoria

“Esse compromisso é compartilhado pelo governador Gladson Camelí, que não mede esforços para investir na segurança do nosso estado e no bem-estar da categoria. Os investimentos em estrutura, equipamentos e pessoal refletem diretamente na melhoria dos serviços prestados à população e no fortalecimento da segurança em todo o Acre”, complementou.

A gestora participou ainda de um almoço com os servidores do lapen, durante o qual o presidente o presidente da Associação dos Servidores Penitenciários do Acre, Carlos Leopoldo falou da importância do apoio à segurança publica. “Estamos agradecidos pelos investimentos e esperamos continuar recebendo essa atenção. Agradecemos ao governador Gladson Camelí por ter chamado novos servidores para agregar ao nosso quadro e também à nossa vice pelas emendas e futuros recursos que ainda virão”, disse.

Leandro Rocha, Presidente agradecimento ao governador e à nossa vice. Agradecemos ainda pela convocação de novos policiais penais para reforço da segurança do nosso estado”, afirmou.

Vice-governadora concedeu entrevistas às rádios Aldeia FM e Difusora Acreana Foto: Neto Lucena/Secom

A agenda no município incluiu ainda entrevistas concedidas às rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.

A visita integra o conjunto de ações do governo do Acre voltadas ao fortalecimento das políticas públicas nos municípios e à promoção do desenvolvimento regional.

Mailza inaugurou o ginásio de Sena Madureira. Foto: Neto Lucena/Secom.

Finalizando a visita, e representando o governador  Gladson Camelí, Mailza entregou o ginásio poliesportivo de Sena Madureira, fortalecendo os investimentos em esporte, lazer e inclusão social no município. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além da comunidade local, e marcou mais uma ação voltada à melhoria da qualidade de vida da população.



















Acre

Vereadores de Brasiléia participam do lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida Rural com 50 unidades habitacionais

Publicado

43 segundos atrás

em

29 de janeiro de 2026

Por

Foi realizado nesta quarta-feira (28) o lançamento oficial do programa Minha Casa, Minha Vida Rural, na sede da Associação do Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro, em Brasiléia. O evento reuniu autoridades estaduais, municipais e representantes da comunidade rural.

A iniciativa é do Governo Federal, com aprovação do Governo do Estado do Acre e da Prefeitura de Brasiléia, e prevê a aquisição de 50 unidades habitacionais destinadas a famílias da zona rural, fortalecendo as políticas públicas de habitação no município.

Presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, que ressaltou a importância do programa

O lançamento contou com a presença do presidente da associação, Márcio, além do secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Aglelson, que representou o Governo do Estado. Também participou o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, que ressaltou a importância do programa para garantir moradia digna às famílias do campo e promover mais qualidade de vida à população rural.

O evento ainda reuniu os vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Lucélia Borges e Jorge da Laura, que reforçaram o apoio do Legislativo Municipal à iniciativa.

Segundo os organizadores, o programa representa um avanço significativo para o fortalecimento da habitação rural em Brasiléia, contribuindo para a permanência das famílias no campo e o desenvolvimento sustentável das comunidades agroflorestais.

Acre

Prefeitura de Rio Branco realizará palestra sobre saúde mental em alusão ao Janeiro Branco

Publicado

10 minutos atrás

em

29 de janeiro de 2026

Por

Ação alusiva à campanha Janeiro Branco será realizada no dia 30 de janeiro, na sede da Secretaria, e reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar emocional dos servidores

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes promoverá, na próxima sexta-feira (30), a palestra “Saúde Mental”, como parte das ações alusivas à campanha nacional do Janeiro Branco, movimento que chama a atenção da sociedade para a importância do cuidado com a saúde emocional e psicológica.

Ações alusivas à campanha nacional do Janeiro Branco, movimento que chama a atenção da sociedade para a importância do cuidado com a saúde emocional e psicológica. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O evento será realizado a partir das 9h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Goldwasser Santos, no bairro Bosque, reunindo servidores, colaboradores e convidados. A iniciativa integra a política institucional de valorização humana da gestão municipal, que reconhece a saúde mental como um elemento fundamental para a qualidade de vida, o equilíbrio emocional e o desempenho profissional no serviço público.

O evento será realizado a partir das 9h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Goldwasser Santos, no bairro Bosque, reunindo servidores, colaboradores e convidados. (Foto: Secom)

A palestra tem como objetivo ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente de trabalho, abordando temas como: prevenção do adoecimento emocional, manejo do estresse, autocuidado, construção de relações saudáveis e a importância de quebrar estigmas relacionados aos transtornos psicológicos. O momento também buscará incentivar a escuta, o diálogo e a criação de espaços mais acolhedores dentro das instituições públicas.

A ação da Secretaria Municipal de Esportes reforça o entendimento de que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, especialmente em setores que lidam com demandas intensas e responsabilidades contínuas. (Foto: Secom)

A campanha Janeiro Branco, realizada anualmente no início do ano, simboliza um período de reflexão e planejamento, convidando indivíduos e organizações a repensarem hábitos, emoções e prioridades. Inserida nesse contexto, a ação da Secretaria Municipal de Esportes reforça o entendimento de que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, especialmente em setores que lidam com demandas intensas e responsabilidades contínuas.

A campanha Janeiro Branco, realizada anualmente no início do ano, simboliza um período de reflexão e planejamento, convidando indivíduos e organizações a repensarem hábitos, emoções e prioridades. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

De acordo com a secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas, investir em ações voltadas à saúde mental contribui diretamente para a melhoria do clima organizacional, redução do absenteísmo [indicador de RH que mede as ausências dos colaboradores, incluindo faltas (justificadas ou não), atrasos e saídas antecipadas, impactando diretamente a produtividade e os custos operacionais] e fortalecimento do vínculo entre os servidores e a instituição.

De acordo com a secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas, investir em ações voltadas à saúde mental contribui diretamente para a melhoria do clima organizacional, redução do absenteísmo e fortalecimento do vínculo entre os servidores e a instituição. (Foto: Secom)

“A proposta é que iniciativas como essa se consolidem como parte permanente das estratégias de promoção da saúde e do bem-estar no âmbito da administração municipal. Precisamos cuidar da saúde mental e emocional dos nossos servidores e da comunidade”, evidenciou o titular da pasta.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reafirma seu compromisso com políticas públicas que promovam não apenas o desenvolvimento do esporte e do lazer, mas também a dignidade, o cuidado humano e a saúde integral de seus servidores, reconhecendo que pessoas emocionalmente saudáveis constroem serviços públicos mais eficientes e humanizados.

Acre

Emergência: Rio Acre volta a ultrapassar cota de alerta em Brasiléia em menos de 15 dias e após a enchurrada de 143 mm de chuva

Publicado

33 minutos atrás

em

29 de janeiro de 2026

Por

Menos de 15 dias após o Rio Acre ultrapassar, pela primeira vez neste ano, a cota de alerta em Brasileia, o nível do manancial voltou a preocupar autoridades e moradores da região de fronteira. A apreensão também aumenta após a forte enxurrada registrada nesta semana no município, que acumulou 143 milímetros de chuva.

Na noite desta quinta-feira (29), às 22h, o manancial ultrapassou novamente a cota de alerta, atingindo 9,81 metros. De acordo com os órgãos de monitoramento, caso as chuvas intensas persistam, há possibilidade de o rio alcançar a cota de transbordamento de 11,40 metros nos próximos dias, o que ocorreria pela primeira vez em 2026.

Conforme dados oficiais do monitoramento hidrológico e geológico realizados no município, o Rio Acre já havia atingido a cota de alerta no último dia 14 de janeiro. O histórico recente aumenta a apreensão, já que Brasiléia enfrentou quatro episódios de alagação, sendo o mais severo registrado em 2024.

Diante do cenário, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a gestão municipal está em alerta máximo. “Estamos monitorando o nível do rio em tempo real e mobilizando todas as equipes para dar resposta rápida à população. Nossa prioridade é proteger vidas e garantir assistência às famílias que já sofrem com os impactos das chuvas”, afirmou o prefeito.

Na mesma quinta-feira, o gestor anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 promovido pelo poder público e decretou situação de emergência no município. Segundo Carlinhos do Pelado, a medida é necessária para agilizar os trâmites legais e garantir suporte imediato às comunidades afetadas. “Não é uma decisão fácil, mas é responsável. Precisamos direcionar recursos e esforços para atender mais de 500 famílias isoladas, além de minimizar os prejuízos causados pela enxurrada”, ressaltou.

A situação atinge moradores de ramais, ribeirinhos e comunidades localizadas na Reserva Extrativista Chico Mendes, especialmente nos quilômetros 59, 60 e 13. Também há cerca de 20 aviários de frango sem acesso, comprometendo a atividade produtiva local.

O coordenador municipal da Defesa Civil, major Sandro, explicou que os danos à infraestrutura são significativos. “O levantamento preliminar aponta a destruição de 20 linhas de bueiros, tanto na zona urbana quanto na rural, além de 10 pontes que desabaram ou tiveram o acesso interrompido após o desmoronamento das cabeceiras. Outras estruturas ainda estão submersas, o que dificulta o tráfego e o atendimento às comunidades”, detalhou.

Segundo a Prefeitura de Brasiléia, a estimativa inicial é de que os prejuízos ultrapassem R$ 1,5 milhão. Os impactos afetam diretamente o escoamento da produção agrícola e extrativista, como castanha e borracha, além do deslocamento diário dos moradores.

A população pode solicitar apoio diretamente à Defesa Civil Municipal pelo telefone (68) 99250-8970 ou ao Corpo de Bombeiros pelo número (68) 3546-5743. A Prefeitura orienta ainda que os moradores acompanhem os canais oficiais nas redes sociais para receber informações atualizadas e confiáveis sobre a situação do rio e as ações emergenciais em andamento.

