Acre
Em Sena Madureira, vice-governadora Mailza destaca investimentos em assistência social, segurança e infraestrutura
A vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, cumpriu agenda institucional em Sena Madureira nesta quinta-feira, 29, onde acompanhou ações do governo do Estado e destacou investimentos viabilizados ainda durante seu mandato como senadora da República. A visita reforça o compromisso da gestão estadual com políticas públicas voltadas à inclusão social, à segurança pública e à melhoria da qualidade de vida da população.
Durante a agenda, Mailza Assis ressaltou os investimentos na assistência social, com a implantação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), dispositivo fundamental para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a vice-governadora, ao todo mais de R$ 20 milhões foram destinados ao município, contemplando áreas como infraestrutura, saúde, assistência social e segurança pública.
“À frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos reafirmo diariamente o nosso compromisso com as pessoas que mais precisam. A assistência social é uma política essencial para garantir dignidade, proteção e oportunidades às famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Acre”, afirmou.
A vice-governadora também visitou a sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) em Sena Madureira, onde acompanhou a ampliação da unidade, que inclui a construção de uma academia e a aquisição de equipamentos de informática. As melhorias foram realizadas com recursos de emendas parlamentares de sua autoria, no período em que atuou como senadora, somando mais de R$ 1,5 milhão, com foco na valorização dos servidores do sistema penitenciário e no fortalecimento dos serviços prestados à população.
“O apoio ao Iapen e à segurança pública é uma prioridade da nossa gestão. Como vice-governadora, tenho trabalhado para fortalecer o sistema penitenciário, valorizar os servidores e garantir melhores condições de trabalho, porque sabemos que segurança pública se faz com profissionais respeitados, capacitados e bem estruturados”, reforçou a vice-governadora.
Durante a visita, Mailza Assis destacou a importância da união entre Estado e Município para a execução de ações que beneficiam diretamente a população. A vice-governadora e sua equipe se reuniram com servidores do instituto, reforçando o apoio do governo estadual à categoria.
“Esse compromisso é compartilhado pelo governador Gladson Camelí, que não mede esforços para investir na segurança do nosso estado e no bem-estar da categoria. Os investimentos em estrutura, equipamentos e pessoal refletem diretamente na melhoria dos serviços prestados à população e no fortalecimento da segurança em todo o Acre”, complementou.
A gestora participou ainda de um almoço com os servidores do lapen, durante o qual o presidente o presidente da Associação dos Servidores Penitenciários do Acre, Carlos Leopoldo falou da importância do apoio à segurança publica. “Estamos agradecidos pelos investimentos e esperamos continuar recebendo essa atenção. Agradecemos ao governador Gladson Camelí por ter chamado novos servidores para agregar ao nosso quadro e também à nossa vice pelas emendas e futuros recursos que ainda virão”, disse.
Leandro Rocha, Presidente agradecimento ao governador e à nossa vice. Agradecemos ainda pela convocação de novos policiais penais para reforço da segurança do nosso estado”, afirmou.
A agenda no município incluiu ainda entrevistas concedidas às rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A visita integra o conjunto de ações do governo do Acre voltadas ao fortalecimento das políticas públicas nos municípios e à promoção do desenvolvimento regional.
Finalizando a visita, e representando o governador Gladson Camelí, Mailza entregou o ginásio poliesportivo de Sena Madureira, fortalecendo os investimentos em esporte, lazer e inclusão social no município. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além da comunidade local, e marcou mais uma ação voltada à melhoria da qualidade de vida da população.
The post Em Sena Madureira, vice-governadora Mailza destaca investimentos em assistência social, segurança e infraestrutura appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Vereadores de Brasiléia participam do lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida Rural com 50 unidades habitacionais
Foi realizado nesta quarta-feira (28) o lançamento oficial do programa Minha Casa, Minha Vida Rural, na sede da Associação do Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro, em Brasiléia. O evento reuniu autoridades estaduais, municipais e representantes da comunidade rural.
A iniciativa é do Governo Federal, com aprovação do Governo do Estado do Acre e da Prefeitura de Brasiléia, e prevê a aquisição de 50 unidades habitacionais destinadas a famílias da zona rural, fortalecendo as políticas públicas de habitação no município.
O lançamento contou com a presença do presidente da associação, Márcio, além do secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Aglelson, que representou o Governo do Estado. Também participou o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, que ressaltou a importância do programa para garantir moradia digna às famílias do campo e promover mais qualidade de vida à população rural.
O evento ainda reuniu os vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Lucélia Borges e Jorge da Laura, que reforçaram o apoio do Legislativo Municipal à iniciativa.
Segundo os organizadores, o programa representa um avanço significativo para o fortalecimento da habitação rural em Brasiléia, contribuindo para a permanência das famílias no campo e o desenvolvimento sustentável das comunidades agroflorestais.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco realizará palestra sobre saúde mental em alusão ao Janeiro Branco
Comentários
Acre
Emergência: Rio Acre volta a ultrapassar cota de alerta em Brasiléia em menos de 15 dias e após a enchurrada de 143 mm de chuva
Menos de 15 dias após o Rio Acre ultrapassar, pela primeira vez neste ano, a cota de alerta em Brasileia, o nível do manancial voltou a preocupar autoridades e moradores da região de fronteira. A apreensão também aumenta após a forte enxurrada registrada nesta semana no município, que acumulou 143 milímetros de chuva.
Na noite desta quinta-feira (29), às 22h, o manancial ultrapassou novamente a cota de alerta, atingindo 9,81 metros. De acordo com os órgãos de monitoramento, caso as chuvas intensas persistam, há possibilidade de o rio alcançar a cota de transbordamento de 11,40 metros nos próximos dias, o que ocorreria pela primeira vez em 2026.
Conforme dados oficiais do monitoramento hidrológico e geológico realizados no município, o Rio Acre já havia atingido a cota de alerta no último dia 14 de janeiro. O histórico recente aumenta a apreensão, já que Brasiléia enfrentou quatro episódios de alagação, sendo o mais severo registrado em 2024.
Diante do cenário, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a gestão municipal está em alerta máximo. “Estamos monitorando o nível do rio em tempo real e mobilizando todas as equipes para dar resposta rápida à população. Nossa prioridade é proteger vidas e garantir assistência às famílias que já sofrem com os impactos das chuvas”, afirmou o prefeito.
Na mesma quinta-feira, o gestor anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 promovido pelo poder público e decretou situação de emergência no município. Segundo Carlinhos do Pelado, a medida é necessária para agilizar os trâmites legais e garantir suporte imediato às comunidades afetadas. “Não é uma decisão fácil, mas é responsável. Precisamos direcionar recursos e esforços para atender mais de 500 famílias isoladas, além de minimizar os prejuízos causados pela enxurrada”, ressaltou.
A situação atinge moradores de ramais, ribeirinhos e comunidades localizadas na Reserva Extrativista Chico Mendes, especialmente nos quilômetros 59, 60 e 13. Também há cerca de 20 aviários de frango sem acesso, comprometendo a atividade produtiva local.
O coordenador municipal da Defesa Civil, major Sandro, explicou que os danos à infraestrutura são significativos. “O levantamento preliminar aponta a destruição de 20 linhas de bueiros, tanto na zona urbana quanto na rural, além de 10 pontes que desabaram ou tiveram o acesso interrompido após o desmoronamento das cabeceiras. Outras estruturas ainda estão submersas, o que dificulta o tráfego e o atendimento às comunidades”, detalhou.
Segundo a Prefeitura de Brasiléia, a estimativa inicial é de que os prejuízos ultrapassem R$ 1,5 milhão. Os impactos afetam diretamente o escoamento da produção agrícola e extrativista, como castanha e borracha, além do deslocamento diário dos moradores.
A população pode solicitar apoio diretamente à Defesa Civil Municipal pelo telefone (68) 99250-8970 ou ao Corpo de Bombeiros pelo número (68) 3546-5743. A Prefeitura orienta ainda que os moradores acompanhem os canais oficiais nas redes sociais para receber informações atualizadas e confiáveis sobre a situação do rio e as ações emergenciais em andamento.
Você precisa fazer login para comentar.