Em ritmo acelerado, Asfalta Rio Branco avança na Baixada da Sobral

O progresso da construção do Portal de Acolhimento e a reforma do prédio dos Juizados Especiais foram inspecionados

A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, vistoriou, neste domingo, 23, as obras de construção do Portal de Acolhimento ao Cidadão e a reforma do prédio dos Juizados Especiais Cíveis, ambas na Cidade da Justiça de Rio Branco.

Durante a inspeção, a presidente do TJAC ressaltou a importância de implantar o Portal de Acolhimento. Segundo ela, o novo ambiente trará comodidade à população ao buscar os serviços jurisdicionais, bem como otimizará o tempo de atendimento.

Para a desembargadora, as obras demonstram o compromisso do Poder Judiciário do Acre em acompanhar a contemporaneidade, ao prestar seu trabalho conjuntamente com celeridade e humanização.

A diretora de Logística do TJAC, Larissa Montilha, salientou que os novos prédios contam com acessibilidade a todos que buscarem a Justiça. “Um exemplo dentre as soluções de inclusão e adaptação dos serviços do Judiciário com as necessidades do cidadão, é o espaço adaptado ao acolhimento e guarda dos objetos daqueles que vivem em situação de rua, com a disponibilização de abrigo para animais e para carrinhos”, disse.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o Judiciário acreano planeja entregar os novos espaços no segundo semestre deste ano. De acordo com secretário Ítalo Lopes, responsável pela Seop, as construções seguem em ritmo acelerado e dentro das previsões estipuladas.

Também estiveram na vistoria o diretor-geral do TJAC, Júnior Martins; a arquiteta Natasha Almeida; e o fiscal das obras, engenheiro Octávio Costa.

Fonte: Tribunal de Justiça – AC