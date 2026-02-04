Em Rio Branco, Rio Acre sai da cota de transbordamento, marcando 13,99 m, na tarde desta quarta

O Rio Acre saiu da cota de transbordamento nesta quarta-feira, 4, em Rio Branco. De acordo com o último boletim publicado pela Defesa Civil do Estado, às 15 horas de hoje, o rio apresentou um recuo de 31 centímetros, indo de 14,46 m na medição das 6 horas para 13,99 m, na medição das 15 horas. Mesmo com a diminuição, o governo do Acre segue acompanhando e reforçando o alerta à população, pois o manancial encontra-se, agora, em cota de alerta.

No município de Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá apresentou um aumento de 12 centímetros e, em Plácido de Castro, o Rio Abunã manteve-se estável, marcando 12,69 metros. Nos três municípios citados, os afluentes continuam acima de suas respectivas cotas de transbordamento.

Porto Acre, banhada também pelo Rio Acre, e Sena Madureira, pelo Rio laco, permanecem em cota de alerta, mas apresentando vazante, com menos 1 cm e 7 cm, respectivamente.

Estão estáveis os afluentes que perpassam Brasileia e Epitaciolândia, Xapuri e Plácido de Castro. Em níveis normais e apresentando vazante a Aldeia dos Patos, com menos 5 cm, Assis Brasil, com menos 8 cm, Capixaba, menos 27 cm, e Riozinho do Rola, com menos 4cm.

O coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista, informou que o nível do Rio Acre continua em queda acentuada na capital e que “apenas dez famílias seguem desabrigadas, distribuídas em dois pontos: no Parque de Exposições e na Escola Leôncio Carvalho, onde estão acolhidas famílias de comunidades indígenas”. Segundo o coronel, são as mesmas famílias já acompanhadas pela Defesa Civil, concentradas exclusivamente nesses dois locais em Rio Branco.

O gestor ressalta que moradores que se sentirem em situação de risco, especialmente quando as águas se aproximarem das residências, podem acionar o número 193, para que equipes sejam enviadas ao local e prestem o atendimento necessário.

Luiz de Freitas, morador do bairro Cidade Nova, conta que já enfrentou muitas alagações nos mais de 50 anos em que reside na capital e está otimista com a vazante do Rio Acre: “Até agora tivemos sorte de não enfrentar nenhuma grande enchente e espero que Deus continue nos protegendo”.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) também atua neste momento de crise ambiental. Em colaboração com os demais órgãos, as equipes prestam todo o suporte necessário às famílias já afetadas pelas cheias dos rios e enxurradas dos igarapés em todo o estado.

Confira a medição completa











Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

