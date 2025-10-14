Geral
Em Rio Branco, programa Cidade Empreendedora capacita gestores municipais sobre compras públicas
Seminário é uma iniciativa do Sebrae com foco em gerar novas oportunidades para os municípios
Com foco em qualificar os munícipios a respeito de compras públicas, o Sebrae realiza, nesta segunda (13) e terça-feira (14), o seminário “Aspectos práticos da legislação de compras públicas e o desenvolvimento”. A ação faz parte do programa Cidade Empreendedora que está sendo executado a partir de um convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).
A capacitação está sendo ministrada pelo consultor especialista em Compras Governamentais do Sebrae Nacional, Luís Maurício Zanin. Participam gestores públicos de municípios como Rio Branco, Jordão, Xapuri, Manoel Urbano, Tarauacá e outros.
“Existem soluções que já podemos implementar nos municípios, como o credenciamento para pequenos reparos, por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. O que o Sebrae está fazendo aqui é gerando desenvolvimento na veia, o tamanho do mercado da contratação pública é gigantesco e não está sendo bem aproveitado, mas com as ferramentas certas, o empreendedor consegue alavancar essa oportunidade de negócio”, pontuou Zanin.
De acordo com a gestora do programa no Acre, Miriam Paiva, a iniciativa irá auxiliar o desenvolvimento econômico dos pequenos negócios nos municípios. “Nosso objetivo é capacitar as prefeituras para que possam apoiar os empreendedores e venham a se desenvolver juntos. A proposta do programa é justamente gerar novas oportunidades e movimentar a economia local”, disse.
O chefe de departamento da Seplan, Francimar Cavalcante, reforça que as capacitações do programa chegarão aos 22 municípios do Acre. “A partir da capacitação de hoje os gestores poderão tirar melhor proveito da nova Lei de Licitação, assim poderão manter o recurso dentro do próprio município e aplicá-los em menor tempo”, declarou.
A capital Rio Branco é uma das cidades que está adotando o uso da plataforma Contrata Mais Brasil. Segundo o secretário Adjunto de Compras do município, Fabiano Lira, está sendo feita a padronização nos processos de contratação. “Estamos centralizando as licitações de toda a administração do município, onde vamos padronizar os processos e realizar as compras públicas em uma única secretaria, dando mais agilidade e eficiência às nossas contratações”.
O Seminário também acontecerá em Cruzeiro do Sul, nos dias 16 e 17 de outubro. Para mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora, acesse sebrae.com.br/
Dois homens são condenados a mais de 25 anos de prisão por homicídio no “Tribunal do Crime” em Rio Branco
Crime ocorreu em setembro de 2023; vítima foi atraída por perfil falso e encontrada com mãos e pés amarrados no Rio Acre. Um dos acusados foi absolvido.
Limpeza na ETA 1 ameniza turbidez da água e melhora fornecimento
O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) comunicou nesta terça-feira, 14, que na segunda-feira, 13, por volta das 17h, a equipe técnica concluiu a limpeza dos sedimentos na Estação de Tratamento de Água (ETA) 1, resultando em melhoria imediata na produção de água.
O ajuste havia sido necessário devido ao aumento da turbidez provocada por sedimentos, como lama e balseiros, acumulados nos mananciais em razão das chuvas. Durante o período de manutenção, a ETA 1 operou com vazão reduzida de 500 litros por segundo, enquanto a ETA 2 manteve 950 l/s, permitindo que 92% da capacidade do sistema continuasse em operação.
Com a limpeza concluída, o Saerb informou que a produção da ETA 1 já apresenta melhora, garantindo maior regularidade no abastecimento para a população. As equipes seguem monitorando os mananciais para manter a qualidade da água durante o período de chuvas.
Polícia Civil apreende adolescente por ameaçar e agredir ex-companheira em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA), cumpriu nesta terça-feira, 14, um mandado de internação contra um adolescente de 17 anos em Cruzeiro do Sul.
De acordo com as investigações, o jovem vinha ameaçando de morte sua ex-companheira, além de ter quebrado o celular da vítima durante uma das discussões. As ameaças eram motivadas por ciúmes e geraram medo constante à jovem, que procurou ajuda da polícia.
Os oficiais investigadores de polícia, conseguiram localizar o adolescente e apreendê-lo. Ele será encaminhado ao Centro Socioeducativo do município, onde ficará à disposição da Justiça.
A DEMPCA de Cruzeiro do Sul tem intensificado as ações de combate à violência doméstica e familiar, atuando com rigor em casos que envolvem ameaças, agressões e perseguições.
Fonte: PCAC
