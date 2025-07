Em Rio Branco, Polícia Militar recupera motocicleta roubada com apoio de sistema de rastreamento

A Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou uma motocicleta que havia sido roubada nas proximidades do Horto Florestal, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira, 4. A ação rápida envolveu guarnições do 1º Batalhão, com apoio do 3º Batalhão e da Companhia Giro do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O motociclista por aplicativo havia sido surpreendido por criminosos não identificados ao atender uma chamada de corrida. Os suspeitos anunciaram o roubo e fugiram levando sua motocicleta em direção à parte alta da cidade. Após o assalto, a vítima conseguiu acionar o 190 e informou que o veículo possuía sistema de rastreamento, o que permitiu a localização exata da motocicleta por meio da empresa responsável pelo serviço.

Com as informações, a guarnição do 1º Batalhão seguiu para a Estrada do Quixadá, nas proximidades da Arena Race, acompanhada de uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão e de uma equipe da Companhia Giro. No local indicado, as equipes localizaram a motocicleta abandonada.

Foram realizadas buscas nas proximidades, porém nenhum suspeito foi encontrado. O veículo foi apreendido e encaminhado à 2ª Regional da Polícia Civil para os procedimentos legais.

