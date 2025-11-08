Em Rio Branco, Polícia Militar detém dupla após tentativa de homicídio e apreende arma de fogo

Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) impediu a fuga de dois suspeitos envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada na noite desta sexta-feira, 7, nas proximidades do condomínio Eco Village, ao lado da Rodoviária Internacional de Rio Branco. A vítima, um vigilante de 37 anos, foi baleada na boca, pescoço e ombro direito, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à UPA do Segundo Distrito, onde permanece em observação.

A guarnição realizava abordagens de rotina quando recebeu, via rádio, a informação de disparos de arma de fogo em uma obra próxima ao local. Os policiais iniciaram patrulhamento pela rodovia AC-40 e avistaram cinco indivíduos encapuzados e vestidos de preto correndo pela via, vindos de uma área de mata atrás do canteiro de obras.

Durante a tentativa de abordagem, dois suspeitos se renderam, enquanto outros três conseguiram escapar. Um deles, de 22 anos, estava armado com um revólver artesanal calibre .32 e portava uma balaclava preta. Com ele foi apreendido ainda um facão artesanal e camisas escuras utilizadas durante a ação. O segundo detido foi um adolescente de 17 anos.

De acordo com o relato dos suspeitos, o grupo teria invadido o canteiro de obras com a intenção de roubar materiais de construção e ferramentas. Durante a ação, foram surpreendidos pelo vigilante, momento em que um dos criminosos efetuou o disparo que atingiu a vítima.

Os dois foram detidos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) junto com o material apreendido. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deveá identificar e prender os demais envolvidos na tentativa de homicídio.

Relacionado

Comentários