No Alto Acre, dos 15, cinco estão ocupados; e no Juruá, dos 54, 42 estão com pacientes, a situação está menos crítica, já que dos 10 leitos ofertados, apenas 3 têm pacientes

EVERTON DAMASCENO

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), emitido no domingo (31), mais de 90% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados nas Regiões do Baixo e Alto Acre.

Dos 36 leitos de UTI disponíveis no Pronto-Socorro de Rio Branco e INTO-AC, 33 estão ocupados – o que compreende 91,7%.

No Juruá, a situação está menos crítica, já que dos 10 leitos ofertados, apenas 3 estão ocupados.

Com relação aos leitos comuns, no Baixo Acre, dos 145, apenas 31 estão disponíveis; no Alto Acre, dos 15, cinco estão ocupados; e no Juruá, dos 54, 42 estão com pacientes.

Comentários