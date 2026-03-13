Em Rio Branco, governo promove ação Mulher: Bem-Estar e Cidadania

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Governo do Acre conclui novas salas e entra na fase final de entrega da quadra da Escola Fontenele de Castro, em Brasileia
A presença do Estado no chão da escola se materializa em entregas que transformam a rotina de quem ensina e de quem aprende. Em Brasileia, a Escola Estadual Cel. Fontenele de Castro vive um novo capítulo de sua história. A unidade passou por um processo de reforma, que incluiu a adaptação de espaços, e agora avança para a fase final de execução de sua quadra poliesportiva — um pleito histórico da comunidade local.
Com um aporte de R$ 750 mil, as intervenções iniciadas em 2025 modernizaram a estrutura do prédio, substituindo espaços antigos por novas salas de aula, além de manutenção na cozinha escolar e nas áreas de convivência. A medida garante melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação e um ambiente de aprendizagem estruturado aos estudantes.
Para a gestora da unidade, Ramiege Rodrigues, o período de obras, mesmo ocorrendo paralelamente ao calendário escolar, foi absorvido de forma positiva devido à necessidade urgente das melhorias. “Nós abraçamos a proposta por entender a importância da intervenção naquele momento. Fomos contemplados não só com a reforma, mas com ampliação e construção de novas salas. Hoje, é um sonho realizado poder oferecer aos nossos alunos um espaço mais digno. Educação não é gasto, é investimento, e isso com certeza trará uma melhoria do ensino”, avalia.
A entrega iminente da quadra poliesportiva tem mudado o clima entre os estudantes. O espaço abrigará as aulas regulares de educação física, os momentos de convivência no intervalo e projetos extracurriculares, como a gincana esportiva e cultural da instituição.
O sentimento de ansiedade e aprovação é resumido por João Vitor, de 12 anos, aluno do 7º ano. “Achei a reforma muito legal. Minha maior expectativa é que eu passe de ano e que a quadra fique pronta logo. Quero jogar o interclasse e fazer educação física”, relata o estudante, que já projeta melhorias futuras, sugerindo a implantação de arquibancadas e a cobertura do espaço.
A conclusão dessa etapa estrutural no Alto Acre reflete a diretriz da gestão estadual de interiorizar os investimentos com eficiência administrativa e foco na ponta da rede educacional.
“A orientação da nossa gestão é atuar com equidade com materialidade. A entrega dessas novas salas e a finalização da quadra na Fontenele de Castro, fruto desses R$ 750 mil aplicados, representam o resultado concreto do planejamento. É o Estado assumindo sua responsabilidade de garantir ao estudante do interior a mesma infraestrutura e dignidade oferecidas na capital”, destaca o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.
As equipes de engenharia acompanham os últimos detalhes técnicos da obra para que o equipamento esportivo seja oficialmente entregue à comunidade escolar de Brasileia nos próximos dias.
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Inmet emite alerta de perigo potencial para chuvas intensas no Acre
Previsão aponta possibilidade de ventos de até 60 km/h e acumulado de até 50 milímetros de chuva ao longo do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (13) um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado do Acre. O alerta segue válido até as 23h59.
De acordo com o órgão, há previsão de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a um acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia.
O aviso também indica a possibilidade de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, o que pode provocar transtornos pontuais em algumas regiões do estado.
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Governo do Acre participa do 96º Fórum Nacional de Secretários de Planejamento em Campo Grande
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), participa do 96º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Planejamento, realizado de quarta-feira, 11, a sexta, 13, em Campo Grande (MS). O encontro reúne gestores públicos e especialistas de todo o país para discutir estratégias voltadas ao fortalecimento do planejamento governamental e ao aprimoramento da gestão pública brasileira.
Organizado pelo governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan), o evento promoveu debates sobre a formulação e a execução de políticas públicas, com foco no desenvolvimento de instrumentos que ampliem a eficiência e a capacidade de planejamento dos estados.
“A participação da Secretaria de Planejamento do Acre no fórum reafirma o compromisso do Estado com o fortalecimento da governança pública, a integração federativa e a construção de estratégias para o desenvolvimento sustentável, alinhadas às diretrizes nacionais. Dentre as pautas discutidas, faço um recorte para os debates sobre os impactos da reforma tributária e os efeitos da adesão dos estados ao Propag [Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados], temas centrais para o equilíbrio fiscal, o planejamento de longo prazo e a sustentabilidade das finanças públicas estaduais”, destacou a secretária Adjunta de Planejamento, Kelly Lacerda.
A cerimônia de abertura contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da secretária nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis.
“O Brasil nunca teve cultura de planejamento de longo prazo. Qualquer país desenvolvido do mundo tem um planejamento de longo prazo. Quando você planeja, você gasta menos. Planejar exige coragem de extinguir políticas públicas ineficientes para direcionar os recursos onde realmente são necessários. Se não mudarmos essa cultura, isso é muito perigoso. Precisamos fazer investimentos com base no planejamento, de pequeno, médio e longo prazo, ou continuaremos sendo um dos países mais desiguais do mundo”, afirmou Simone Tebet.
Outro tema de destaque na programação foi a Reforma Tributária e seus impactos sobre o planejamento público. O painel foi conduzido pelo secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul e presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Flávio César de Oliveira, e contou com a participação da presidenta da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), Michele Roncalio.
O debate abordou os efeitos da nova estrutura tributária sobre a previsibilidade fiscal, a reorganização das receitas e os desafios enfrentados por estados e municípios durante o período de transição.
A programação do fórum também incluiu reuniões técnicas com representantes das secretarias estaduais, organizadas em grupos de trabalho voltados aos temas de gestão de investimentos públicos; monitoramento e avaliação; planejamento, orçamento e revisão de gastos; e planejamento de longo prazo. A equipe da Seplan do Acre participou das discussões em todos os grupos.
Além disso, o fórum foi marcado pela integração entre as áreas de planejamento, gestão administrativa e política fiscal, reunindo representantes do Conseplan, do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) e do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). A articulação entre essas redes visa fortalecer a cooperação entre os estados e ampliar a eficiência das políticas públicas no país.
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