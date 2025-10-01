Geral
Em Rio Branco, câmera flagra mulher sendo jogada ao chão durante assalto no Castelo Branco
Um assalto a uma mulher foi flagrado por uma câmera de segurança, na noite desta terça-feira (30/9), no bairro Castelo Branco, em Rio Branco. A vítima, que não teve a identidade revelada, chegou a ser jogada ao chão durante a ação dos criminosos.
Nas imagens, a mulher aparece a pé, deixando a rua Machado de Assis e entrando na rua São Tomé, ao lado de uma malharia. Ela está com o celular na mão. Logo depois de atravessar a rua, dois homens entram na rua numa moto e abordam a vítima, que parece resistir. Um dos criminosos lança a mulher ao chão, toma seu celular e sobe na moto, que foge pela rua Machado de Assis. Moradores da região ouviram o pedido de socorro e acolheram a mulher, que aparentava nervosismo. A polícia militar foi chamada, mas não há informações sobre o desfecho da ocorrência.
Veja o vídeo:
Geral
“Senhor Smith” é condenado a 34 anos de prisão por assassinato brutal de jovem em 2020
O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco condenou, nesta terça-feira (30), Rui Alberto de Araújo Lima, conhecido como “Senhor Smith”, a 34 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de João Vitor da Silva Farias, ocorrido em 2020.
O réu foi considerado culpado por homicídio qualificado, constrangimento ilegal, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, vilipêndio e ocultação de cadáver. A sentença foi proferida pelo juiz Álesson Braz, que determinou que a pena seja cumprida no Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde Rui já se encontra preso.
O crime ocorreu em 1º de outubro de 2020, quando João Vitor e a namorada foram abordados por homens armados no bairro Taquari. A vítima foi levada para uma casa abandonada, assassinada e esquartejada a golpes de terçado, tendo os restos mortais lançados no Rio Acre, até hoje não localizados.
A namorada, que chegou a ser ameaçada com uma arma, foi liberada e se tornou a principal testemunha do caso, ajudando a identificar os envolvidos. Além de Rui Alberto, três adolescentes participaram do crime e Jean Lima dos Santos, o “Capacete”, segue foragido. A decisão é passível de recurso.
Geral
Polícia Civil cumpre mandados de internação de adolescentes envolvidos em crimes graves em Rio Branco
Na última terça-feira, 30, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente suspeito de roubo e estupro de vulnerável. A ação ocorreu na região da parte alta da cidade e faz parte dos trabalhos da especializada no enfrentamento à criminalidade juvenil.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente já vinha sendo investigado pela prática dos delitos e, após representação da autoridade policial, a Justiça expediu a ordem de internação, que foi devidamente cumprida pela equipe da DEPCA.
Na semana passada, outro adolescente também foi alvo de mandado de internação, desta vez no bairro Bahia Nova. Segundo as investigações, ele teria cometido roubo utilizando arma de fogo e arma branca, colocando em risco a vida das vítimas.
Os mandados de internação cumpridos pela DEPCA mostram a efetividade das medidas socioeducativas previstas em lei, assegurando que adolescentes envolvidos em crimes graves sejam encaminhados ao sistema adequado de responsabilização.
Geral
Polícia Civil conclui inquérito sobre morte da bióloga atingida por linha com cerol em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) em Cruzeiro do Sul, concluiu o inquérito que apurou a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, ocorrida em julho de 2025. A vítima foi atingida no pescoço por uma linha com cerol, enquanto trafegava pela cidade, e não resistiu à gravidade do ferimento.
Durante as investigações, foram coletados depoimentos, laudos periciais e demais elementos que permitiram a identificação do responsável pela conduta criminosa. Ao final da apuração, a Polícia Civil indiciou o indivíduo pela prática de homicídio doloso, modalidade em que o autor assume o risco de produzir o resultado morte. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.
De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo caso, a conclusão das investigações representa uma resposta firme da Polícia Civil à gravidade do crime.
“Trata-se de um caso extremamente trágico, que ceifou a vida de uma jovem profissional em pleno exercício de sua rotina. O uso de linhas com cerol é uma prática ilegal e perigosa, que já foi responsável por diversos acidentes no país. Nosso trabalho buscou apurar todos os fatos com celeridade para que o autor responda perante a Justiça e para que a sociedade entenda os riscos dessa conduta criminosa”, afirmou o delegado.
A Polícia Civil reforça que o uso de linhas com cerol ou outros materiais cortantes, além de ser proibido por lei estadual, configura risco grave e pode resultar em consequências fatais, como ocorreu neste caso.
