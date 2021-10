Em reunião de deputados com equipe da Educação, Nicolau Júnior prega união entre parlamento e gestores

A presença de onze deputados estaduais em um café da manhã ofertado pela secretária de Educação Socorro Neri na manhã desta quinta-feira(7), na sede da SEE, em Rio Branco, mostra que a gestora conta com o apoio e o prestígio da base governista.

O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior agradeceu o convite e pregou a harmonia entre o parlamento e a equipe gestora da pasta. O deputado avaliou como um grande desafio reiniciar o ano letivo após um período atípico, como está sendo a pandemia, mas disse confiar na competência de quem está à frente da educação.

“ Sabemos dos desafios que é iniciar um ano letivo nas condições atuais. Nós viemos aqui manifestar nosso apoio. Olham pra gente como amigos, parceiros. A educação é um dos setores cruciais em qualquer governo e aqui, apesar das dificuldades, o trabalho que vem sendo realizado tem aprovação popular. Atuando juntos, o parlamento e toda essa equipe, não tem como dar errado”, garantiu.

Socorro Neri agradeceu a presença dos deputados e se disse feliz pelo apoio recebido. Estiveram no encontro também os deputados Pedro Longo, líder do governo, Cadmiel Bonfim, José Bestene, André da Droga Vale, Luiz Gonzaga, Whendy Lima, Marcos Cavalcante, Chico Viga, Manoel Moraes, Gherlen Diniz e o chefe de gabinete do governador, José Messias.