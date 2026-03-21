Em reunião com mulheres de Xapuri, vice-governadora Mailza ouve histórias, demandas e fortalece diálogo

Em agenda em Xapuri, neste sábado, 21, antes do ato cívico em comemoração aos 121 anos do município, a vice-governadora Mailza Assis se reuniu com lideranças femininas, mães atípicas e produtoras rurais, reconhecidas como guardiãs da floresta. O encontro foi organizado por Maria Moraes, ex vice-prefeita do município e auxiliar da comarca de Xapuri.

A atividade teve como objetivo promover um diálogo direto com as mulheres da cidade. Durante o encontro, Mailza ouviu as principais demandas apresentadas e se colocou à disposição para contribuir, dentro das atribuições do governo do Estado, com as pautas levantadas pelas participantes.

Durante sua fala de abertura, Maria Moraes apresentou a vice-governadora ao grupo, destacando a importância da representatividade feminina nos espaços de poder e a identificação das mulheres com a trajetória de Mailza Assis.

“O nosso objetivo hoje é mostrar para as mulheres xapurienses que nós temos uma governadora como elas. Por isso reunimos aqui representantes de todas as realidades, a mulher que limpa a rua, a trabalhadora da zona rural, a representante de associações, a mãe, a professora, a funcionária pública. Queremos conhecer a história dela e associar à nossa, percebendo que é uma mulher igual a cada uma de nós. Esse é o propósito deste encontro, um café simples, organizado por todas as mulheres presentes. Nada sofisticado, porque a vida da mulher não é fácil. É uma rotina de luta, de cuidado com a família, de trabalho e dedicação, assim como a nossa governadora. Nós, mulheres do campo e da cidade, nos vemos nela porque ela também é assim”, destacou Maria Moraes.

Em Xapuri, a atuação feminina tem forte presença no protagonismo social, com destaque para a preservação ambiental, a agricultura familiar e a organização comunitária. As mulheres têm papel fundamental em movimentos sociais, como o Movimento de Mulheres Camponesas, além da defesa da floresta e da sustentabilidade na região.

A vice-governadora Mailza Assis agradeceu a recepção e ressaltou a importância do momento de escuta e aproximação com as mulheres do município.

“Participei de um café maravilhoso, preparado pelas mulheres lideranças aqui de Xapuri. Estão presentes mães atípicas, representantes de associações, mulheres da zona rural, empreendedoras e integrantes de igrejas. É uma participação feminina de diversos segmentos. Quero agradecer de coração à Maria e ao senhor Manoel Moraes por proporcionarem esse momento. Estou muito feliz em celebrar o mês de março, o mês da mulher, ao lado de tantas mulheres fortes e guerreiras”, afirmou Mailza.

Durante o encontro, também esteve presente um grupo de mães atípicas que iniciou o processo de organização para a criação de uma associação no município, com o objetivo de buscar apoio, políticas públicas e investimentos voltados ao cuidado e desenvolvimento de seus filhos.

“Sou mãe atípica, tenho 40 anos e dois filhos, um menino de quatro anos, autista não verbal, e outro de 13 anos, também autista. Faço parte da organização das mães atípicas de Xapuri, e hoje já contamos com cerca de 50 mães ativas no grupo. Viemos prestigiar a nossa vice governadora e, para nós, é a primeira vez que temos essa oportunidade de diálogo direto com ela. Esse momento representa um marco inicial para a nossa associação. Nos sentimos fortalecidas e acolhidas”, relatou Jailene, presidente do grupo de mães atípicas de Xapuri.

O encontro reforçou a importância do diálogo entre o poder público e a população, especialmente com grupos que atuam diretamente nas comunidades, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres e às famílias no estado do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários