Em retorno ao presencial, Longo exalta trabalhos realizados pela Aleac e elogia gestão de Gladson no combate à corrupção

No retorno às atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (10), o deputado Pedro Longo usou a tribuna para enaltecer o trabalho desempenhado pelos deputados da casa e para elogiar a gestão do governador Gladson Cameli no combate à corrupção, no trato com aprovados em concursos no Acre e na eficiência em lidar com a pandemia do novo coronavírus.

O líder do governo explicou que mesmo durante as sessões remotas, os parlamentares foram muito propositivos.

“Quero aqui, no mesmo instante em que saúdo os meus pares, parabenizá-los pelo excelente trabalho desempenhado mesmo durante as sessões remotas. Temos atuado com muita eficiência nas comissões, nas proposições e nos nossos mandatos. A população do nosso Acre precisa disso”, argumentou.

Na ocasião, Longo destacou que a gestão de Gladson tem focado de forma satisfatória no combate à pandemia, tirando o Acre da zona de risco para o colapso do Sistema Único de Saúde (SUS); nos integrantes dos cadastros de reserva dos concursos das polícias Civil e Militar e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) – convocando a quantidade permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e no combate à corrupção.

“Tem sido muito importante a luta do governador Gladson Cameli no combate à pandemia, se esforçando para que o Acre se mantenha fora da zona de risco para o colapso do SUS e que a vacinação em massa contra o vírus se dê de forma rápida em todo o Estado. A criação de mais UTIs, os investimentos e as medidas adotadas nos fizeram chegar onde chegamos: um Acre que não colapsou como Manaus e Rondônia, que tem as unidades com poucos internados, um número considerável de pessoas curadas e muitos acreanos vacinados”, afirmou o líder.

“Além de tudo isso, temos um governo cumprindo o que prometeu, convocando aprovados nos concursos, dentro do que a lei permite. Nos próximos dias, as convocações já devem sair no Diário Oficial”, continuou.

Ao relembrar a criação da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção (Decor) durante o governo atual, o deputado comentou que Cameli é um governador que não rouba nem deixa roubar.

“A não interferência do governador em investigações de supostos crimes de corrupção dentro do Executivo, incluindo o seu apoio às apurações, mostram qual o seu compromisso com o Estado e com o combate às ilicitudes. Gladson é um governador que não rouba nem deixa roubar”, finalizou.