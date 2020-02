Em discurso na Câmara dos Deputados esta quarta-feira,19, a deputada Vanda Milani(Solidariedade)destacou sua participação na abertura oficial da colheita de soja da safra 2020,no Acre, que teve lugar na Fazenda Campo Esperança(Capixaba),de propriedade do empresário Jorge Moura. “Exemplo de empreendedor consciente, Jorge Moura utiliza o meio ambiente para geração de riqueza e renda através de uma agricultura sustentável. Ele demonstrou como usar a terra de forma responsável, reaproveitando o que já estava aberto e servindo de paradigma de equilíbrio ambiental e sustentabilidade para todo o Estado”, disse.

Em sua fala, a parlamentar lembrou ainda que o Acre possui uma inegável vocação agrícola e o Governo do Estado vem trabalhando junto a agricultores e pecuaristas a fim de consolidar o agronegócio. “Para tanto, a Secretaria de Meio Ambiente e Imac vem demonstrando resultados indiscutíveis : não há uma única licença ambiental pendente e a orientação é que todos tenham o mesmo tratamento”.

No pronunciamento, Vanda Milani salientou que vem sendo realizados mutirões ambientais em todo o Estado, a exemplo do já realizado na região do Alto Acre (abrangendo os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil) e em Cruzeiro do Sul, previsto para acontecer de 23 a 27 de março, “iniciativa que deverá abranger todo o Vale do Juruá para depois ser empreendida nas demais regiões”.

Seriedade

De acordo com a deputada, todo o esforço em nível ambiental demonstra a seriedade do trabalho que está sendo realizado no Acre, cuja pujança do setor rural só tende a crescer, criando prosperidade econômica e trazendo progresso social para toda gente. Ao finalizar sua exposição , Vanda Milani enfatizou: “É o Governo do Estado – através da Secretaria de Meio Ambiente, Imac e demais órgãos afins – fazendo cumprir a legislação ambiental e mostrando que desenvolvimento e sustentabilidade podem perfeitamente caminhar juntos”.

Comentários