Em premiação do MP, Cameli destaca empenho da instituição no enfrentamento à Covid-19

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu, nesta quarta-feira, 13, a solenidade de premiação do 3º Prêmio de Gestão e Inovação. A iniciativa tem como principal objetivo reconhecer relevantes trabalhos desenvolvidos por membros e servidores da instituição em prol da melhoria dos serviços oferecidos à população.

Nesta edição, 39 projetos concorreram ao prêmio, que é dividido em nove categorias: Cidadania em Tempos de Pandemia; Investigação e inteligência; Persecução Cível e Penal; Integração e Articulação; Transversalidade dos Direitos Fundamentais; Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos; Diálogo com a Sociedade; Governança e Gestão; e Sustentabilidade.

O evento contou com presença do governador Gladson Cameli. Em seu pronunciamento, o gestor parabenizou o MP acreano pela realização do prêmio, assim como o empenho no reconhecimento e valorização de seus profissionais. Na oportunidade, frisou ainda o apoio incondicional da instituição ao governo do Estado na pandemia do novo coronavírus, a maior crise sanitária da história da humanidade.

“Posso adiantar que o MP foi um grande parceiro do nosso governo nesses tempos difíceis, que ainda estamos atravessando com a Covid-19. Mas, dou graças a Deus por já estarmos vendo uma luz no fim do túnel, devido ao grande número de vacinas aplicadas no nosso estado. Estamos prestes a virar essa triste página da nossa história”, argumentou.

Mais uma vez, Gladson reforçou seu compromisso pelo fortalecimento da instituição. “Desde os meus tempos de deputado federal e senador, sempre aloquei emendas para o nosso MP, por reconhecer a importância do trabalho que vocês realizam. Como governador, não tem sido diferente, portanto, nossas parcerias só se fortaleceram ao longo do tempo”, disse.

Em seu discurso, a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Aráujo Rodrigues, elencou os inúmeros avanços alcançados pelo Ministério Público nos últimos anos e que o Prêmio de Gestão e Inovação soma-se aos esforços de construir uma instituição cada vez mais sólida.

“Todos os projetos selecionados comunicam-se com o planejamento estratégico da instituição, que durante a nossa gestão foi revisitado e passou por uma revisão objetivando melhor atender os anseios da sociedade. Vejo esse prêmio, em parte, como a coroação e o reconhecimento ao trabalho que estamos a realizar”, pontuou.

Ao todo, 27 iniciativas foram premiadas. A procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rego foi um dos destaques da premiação com vários projetos reconhecidos pela comissão julgadora. Na categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais, o trabalho “Ser diferente não é crime” alcançou o primeiro lugar.

“Essa premiação eu divido com toda a minha equipe, que é composta por pessoas guerreiras, incansáveis e que se doaram nesta pandemia. A maior parte destes projetos é fruto da criatividade, da necessidade e da vontade de ajudar o povo acreano no período de pandemia”, afirmou.

A premiação também foi prestigiada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; pelo deputado federal Alan Rick; pela defensora-chefe da Defensoria Pública Estadual, Simone Santiago; entre outras autoridades e servidores do Ministério Público.