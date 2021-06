Em pré-campanha ao Senado, Márcia Bittar participa de churrasco com Gladson, a quem ainda não convenceu

Em pré-campanha para o Senado, Márcia Bittar posou para fotos nesta quarta-feira (9) ao lado do governador Gladson Cameli em um churrasco na Estrada Velha em Epitaciolândia, sentou ao lado do chefe do Palácio e com ele conversou assuntos aleatórios e políticos.

Márcia parece empolgada com a possibilidade de concorrer ao Senado. No meio do papo, Cameli perguntou: “Como estão as coisas, Márcia?”. E Márcia respondeu: “Governador, se for o que as pessoas estão falando e o que estou ouvindo…”, disse a ex-mulher do senador Márcio Bittar ao se referir aos apoios que vem recebendo.

Após a conversa, Márcia se dirigiu à outra ponta da mesa de madeira, cumprimentou e abraçou a deputada federal Vanda Milani, também pré-candidata ao Senado, a quem disse não estar reconhecendo à distância.

Márcia Bittar é mais um nome que entra na pré-disputa pelo Senado no campo político do governo. Há além dela e Vanda Milani, o deputado federal Alan Rick (DEM) e a senadora Mailza Gomes (PP). As disputas internas em um mesmo espectro por uma única vaga são as prévias de um eventual imbróglio político para o governador Gladson Cameli em 2022.