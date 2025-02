Em posições diferentes, Vasco e Humaitá fazem duelo cercado de expectativa

Com apoio da Prefeitura de Epitaciolândia, equipe disputará semifinal e final do torneio; secretário de Esportes e assessor acompanham a delegação.

A equipe epitaciolandense de futebol Real Padim partiu na manhã desta sexta-feira, 14, rumo a Cruzeiro do Sul para disputar as etapas decisivas da Super Copa. A delegação, que conta com o apoio da Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Esportes, encara a semifinal e a final do torneio com o objetivo de trazer o título para o município.

O secretário de Esportes, Marcelo Galvão, e o assessor especial Joãozinho Ferreira estão acompanhando os atletas durante toda a competição, reforçando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do esporte local. A participação do Real Padim na Super Copa é vista como uma oportunidade de destacar o talento dos jogadores e fortalecer o futebol na região.

A torcida epitaciolandense aguarda ansiosa pelos resultados, torcendo para que a equipe traga mais uma conquista para o município.

