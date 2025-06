Em Porto Walter, homem mata adolescente, faz reféns e morre em confronto com a PM

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, cumpriu no último sábado, 14, um mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 16 anos, investigado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado e tentativa de roubo no município.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o adolescente teve participação direta no furto qualificado a uma distribuidora de bebidas ocorrido no mês anterior, em conjunto com outros envolvidos. No dia seguinte ao crime, ele chegou a publicar fotos nas redes sociais exibindo parte das bebidas subtraídas, em uma residência que posteriormente foi identificada como local onde a Polícia Militar encontrou os produtos furtados e as roupas utilizadas durante a ação criminosa.

Além do furto, o adolescente também foi reconhecido por uma vítima como um dos autores de uma tentativa de roubo a uma residência, na qual ele utilizou um rifle de pressão. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o armamento foi localizado na residência do menor e confirmado como pertencente ao seu genitor.

Com a medida judicial cumprida, o adolescente foi apreendido e transferido ao Instituto Socioeducativo (ISE) de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá internado à disposição da Justiça.

“A atuação firme da Polícia Civil, em cooperação com a Polícia Militar, reforça o compromisso com a segurança pública e o combate à criminalidade, mesmo em regiões de difícil acesso como Marechal Thaumaturgo. Este caso mostra que ninguém está acima da lei, independentemente da idade”, destacou o delegado Marcílio Laurentino.

