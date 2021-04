Fonte: acrenews

O jovem Gilvani Nascimento da Silva de 19 anos foi executado a tiros. O crime ocorreu por volta das 11h10 da manha desta terça-feira, 6, no Ramal do Gama, região do Polo Benfica.

De acordo com testemunhas o jovem estava sentando em cadeira em frente a um comércio. Quando os bandidos chegaram e efetuaram disparos contra a vítima.

Mesmo ferido Gilvani ainda correu, mas caiu metros depois em um terreno que fica ao lado. O caso pode estar relacionado a guerra de facções criminosas. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Os criminosos estavam, segundo testemunhas, em um HB 20 de cor prata.

