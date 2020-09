Para se reeleger o atual prefeito precisará de apenas um voto, uma vez que segundo a Lei, necessita da maioria dos votos válidos em cidades com menos de 200 mil eleitores.

Com rondoniagora

O atual prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araujo de Lima (Patriota) é o único candidato à Prefeitura do Município, “concorrendo” com o apoio do PSL/PSB/Republicanos/DEM/PMN e PSDB. Valteir Domingos da Cruz, que já é vice-prefeito, permanece no mesmo cargo.

Para se reeleger o atual prefeito precisará de apenas um voto, uma vez que segundo a Lei, necessita da maioria dos votos válidos em cidades com menos de 200 mil eleitores. Como não há outro candidato, com qualquer votação seria reeleito, já que votos brancos e nulos não são válidos.

Arismar foi eleito em dezembro de 2.018 durante eleição suplementar na cidade, após a cassação da ex-prefeita Juliana Roque. Ele é delegado de Polícia Civil.

