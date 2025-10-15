Flash
Em parceria com prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia, neste sábado
O governo do Acre promove neste sábado, 18, o Juntos Pelo Acre no km 68, zona rural de Brasiléia, ação social por meio da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que levará serviços gratuitos de saúde e cidadania à população.
A atividade idealizada pela vice governadora e titular da pasta, Mailza Assis, em parceria com a prefeitura do município, acontece na escola Francisco Germano da Silva, das 7 às 17h.
Durante todo o dia, serão ofertados pela SEASDH o Registro Civil com emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, questões do Bolsa Família, oficinas culinárias, serviços de autocuidado com maquiagens, Vestuário Social com entrega de mais de mil kits de roupas e recreação infantil.
A prefeitura disponibiliza especialistas médicos em clínico geral, neuropediatra, ginecologista, fonoaudiólogo, oftalmologista, psicólogo, teste rápido, teledermato, PCCU, eletrocardiograma, vacinação, farmácia com distribuição de medicamentos, dentre outros.
O atendimento é por ordem de chegada. Importante estar com documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS, e quem tiver pedidos de exames, levar para os encaminhamentos.
Será um dia dedicado ao bem-estar e ao acesso a direitos, com serviços para todos.
SERVIÇO
Juntos Pelo Acre e prefeitura de Brasiléia com ação social e de saúde
Data: 18 de outubro de 2025
Horário: 7h às 17h (dia todo)
Local: escola Francisco Germano da Silva, km 68
Comentários
Flash
Em visita à Granja Carijó, vice-governadora Mailza destaca geração de emprego e fortalecimento da economia acreana
A vice-governadora Mailza Assis visitou nesta quarta-feira, 15, as instalações da Granja Carijó, localizada na Vila Pia, na BR-317, em Senador Guiomard, onde conheceu de perto o funcionamento da fábrica de ração e os 12 aviários que compõem a estrutura local. A empresa é uma das maiores produtoras de ovos da Região Norte e referência em tecnologia, sustentabilidade e geração de empregos no Acre.
Durante a visita, Mailza destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico do estado e o estímulo à produção regional.
“Estamos aqui na Granja Carijó, da propriedade do senhor Luiz Helosman, da dona Ângela e do Diogo, que administram esse empreendimento tão importante para o nosso estado, na geração de emprego e no fomento à economia. É uma grande estrutura, e parabéns à família que teve essa visão de investir e hoje mantém a economia acreana gerando emprego e produzindo alimentos de qualidade”, afirmou.
Produção e expansão para o Peru
Fundada em 1981, em Cruzeiro do Sul, a Granja Carijó consolidou-se como uma das principais empresas do setor avícola do Acre. Com unidades em Cruzeiro e Senador Guiomard, a empresa produz, apenas na unidade de Senador Guiomard, cerca de 400 mil ovos por dia, abastecendo todo o estado, 70% do mercado de Rio Branco e 7% o de Porto Velho (RO). A empresa gera 170 empregos diretos e cerca de 900 indiretos. Cada galpão comporta 50 mil aves. “Se contar as recrias dá 600 mil aves, dá mais de uma galinha para cada habitante de Rio Branco”, afirma o veterinário e empresário Diogo Luiz Valente Figueiredo, filho do fundador.
Agora, a empresa se prepara para expandir para o mercado peruano, com estrutura e certificações prontas para exportação. “Já estamos com a parte brasileira pronta, aguardando apenas a liberação do lado peruano. A gente está trabalhando e esperando. Preparamos a planta, preparamos a indústria com suporte de crescimento. Todo o maquinário que a gente já comprou está dimensionado para uma possível exportação. Vamos aumentar o operacional, o que significa mais gente empregada”, explicou Diogo.
A expansão internacional da Granja Carijó vem ao encontro das ações do governo do Acre voltadas à integração econômica com o Peru. Ela destacou que a visita recente ao país andino reforça o potencial produtivo acreano e abre portas para novos mercados.
“Na nossa missão ao Peru, reforçamos a importância de aproximar o Acre das oportunidades comerciais e de investimento do lado peruano. Ver uma empresa acreana, como a Granja Carijó, se preparando para exportar ovos para aquele mercado mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou Mailza.
Tecnologia
A unidade possui a própria fábrica de ração, com silos e misturadores. Parte da aquisição do milho vem da produção local. Durante a visita, Mailza conheceu a fábrica de ração que passa por processo de automatização completa. A linha de produção é composta por seis tipos de rações que acompanham todas as fases de crescimento das aves.
“Mais um ano e nós conseguimos automatizar com a segurança dos processos. Hoje a gente trabalha com seis tipos de ração para as aves e consegue operar tudo de forma semiautomática. Ela faz a ração sozinha. Tem a ração pré-inicial, inicial, crescimento, maturidade, aí vem pré-postura, postura 1, postura 2, postura 3”, destacou Diogo.
História e legado
O fundador da Granja Carijó, Luiz Helosman de Figueiredo, é dentista e ex-prefeito de Mâncio Lima. Paraibano, chegou ao Acre em 1977 e decidiu empreender no setor avícola após observar o potencial produtivo do Vale do Juruá.
Seu pioneirismo foi decisivo para o fortalecimento da avicultura no interior do estado, hoje autossuficiente na produção de ovos e referência em qualidade e inovação.
Com 44 anos de atuação, a Granja Carijó é símbolo do empreendedorismo acreano, da força do setor produtivo e da confiança de quem acredita que é possível transformar a economia local com trabalho, tecnologia e parcerias sólidas.
Comentários
Flash
STF derruba decreto de SP que suspendia isenção de ICMS para Áreas de Livre Comércio que prejudicava Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
Decisão unânime considerou inconstitucional medida que prejudicava competitividade de empresas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o decreto do governo de São Paulo que havia suspendido a isenção de ICMS sobre produtos destinados às Áreas de Livre Comércio (ALCs) do Acre, localizadas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A decisão foi publicada nesta semana, atendeu a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo governador Gladson Cameli através da Procuradoria-Geral do Estado.
O decreto paulista nº 67.383/2022 havia retirado o benefício fiscal de 7% do ICMS nas remessas de mercadorias nacionais enviadas às ALCs, medida que impactava diretamente o comércio interestadual e ameaçava a competitividade das empresas acreanas. Durante o julgamento em sessão virtual, a ministra Cármen Lúcia (relatora) foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin no entendimento de que o ato violava a Constituição Federal.
Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia destacou a inconstitucionalidade de iniciativas isoladas de estados que modifiquem ou revoguem benefícios fiscais relativos ao ICMS sem respeitar os princípios constitucionais e as regras de cooperação federativa. A decisão restabelece a isenção e assegura a continuidade dos incentivos fiscais concedidos às ALCs acreanas com base na Lei nº 8.857/1994, que equipara seu tratamento tributário ao da Zona Franca de Manaus.
Comentários
Flash
TJAC oferece oportunidades de estágio para universitários de todo o estado
A iniciativa visa a oportunidade de formação prática para universitários em diversas áreas no Judiciário acreano
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) torna pública a abertura do processo seletivo virtual simplificado, destinado à formação de cadastro de reserva para estágio remunerado de estudantes de graduação. A iniciativa contempla diversas áreas de formação e está aberta a candidatas e candidatos de todos os municípios do estado.
As inscrições poderão ser realizadas das 8 horas do dia 16 de outubro de 2025 até as 18 horas do dia 31 de outubro de 2025 (horário do Acre), no endereço: https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25.
O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o TJAC, incluindo universidades, centros universitários e faculdades públicas ou privadas que atuam no estado e em âmbito nacional, nas modalidades presencial ou a distância.
Poderão participar do processo seletivo estudantes de graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.
Não poderão participar estudantes que sejam policiais civis ou militares; que possuam mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; que estejam vinculados a outro estágio, exceto nos casos de estágio obrigatório (curricular); ou que integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre.
O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As candidatas e os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente, conforme o coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), que deverá ser superior a dois, levando-se em consideração a seguinte tabela de pontuação:
*Serão aceitos até 1 (um) certificado de 30 horas, com pontuação individual de 1,0 ponto, conforme item 7.2.3.
**Serão aceitos até 2 (dois) certificados de 20 horas, com pontuação individual de 0,5 ponto para cada certificado, conforme item 7.2.3.
***Serão aceitos até 4 (quatro) certificados, com pontuação individual de 0,25 ponto para cada certificado.
O Índice de Rendimento ou Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) será pontuado da seguinte forma:
O estágio será realizado na modalidade presencial, com jornada de cinco horas diárias, conforme a necessidade do setor de lotação, totalizando 25 horas semanais. A bolsa-auxílio será de R$ 1.518,00, acrescida de auxílio-transporte.
Para mais informações, entre em contato com a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (Suged), por meio do e-mail: [email protected].
Você precisa fazer login para comentar.