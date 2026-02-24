Em parceria com o Tribunal de Contas, governo do Acre articula ações para conservação de nascentes e recuperação da bacia do Igarapé São Francisco

Gestoras da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) participaram de uma agenda técnica interinstitucional realizada em Brasília, nesta terça-feira, 23, e quarta-feira, 24, que reuniu representantes do governo do Acre, órgãos federais e instituições de pesquisa para avançar na implantação do Projeto Produtor de Água na bacia hidrográfica do Igarapé São Francisco, localizada nos municípios de Rio Branco e Bujari.

A iniciativa é articulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), com apoio do Serviço Florestal Brasileiro e execução da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema); Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco (Semeia).

Alinhamento técnico e troca de experiências

No primeiro dia de programação, a comitiva participou de reunião de articulação institucional e alinhamento técnico. O encontro se deu na sede do Ibama e incluiu a apresentação do projeto já executado na bacia do Ribeirão Pipiripau, no Distrito Federal, considerado referência nacional em políticas de pagamento por serviços ambientais, e a exposição do projeto piloto previsto para o Igarapé São Francisco.

O objetivo principal é adaptar a metodologia aplicada no Distrito Federal à realidade acreana, estruturando ações integradas de conservação das nascentes, recuperação ambiental e melhoria da disponibilidade hídrica para a população.

Representando o governo do Acre, participaram da agenda, a secretária adjunta da Sema, Renata Souza, e a Chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Maria Antônia Zabala.

“Essa agenda foi fundamental para conhecermos, na prática, um modelo que já apresenta resultados concretos na recuperação de nascentes e na melhoria da disponibilidade hídrica. A intenção é adaptar essa experiência à realidade do Igarapé São Francisco, fortalecendo ações de conservação do solo e da vegetação. Ao proteger as áreas de recarga e os mananciais, garantimos mais segurança hídrica para Rio Branco e mais qualidade de vida para a população.”, destacou a secretária adjunta da Sema, Renata Souza.

Visita técnica demonstra práticas de conservação



No segundo dia de programação, nesta terça-feira, 24, os participantes realizaram uma visita técnica à Bacia do Ribeirão Pipiripau, onde foram apresentadas práticas como recomposição florestal, recuperação de áreas degradadas, controle de erosão, construção de bacias de retenção e outras estratégias voltadas à conservação dos recursos hídricos.

A experiência mostrou como ações integradas no meio rural podem proteger mananciais e garantir maior segurança hídrica. O Ribeirão Pipiripau possui cerca de 41 quilômetros de extensão e integra um dos principais sistemas de abastecimento do Distrito Federal.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

